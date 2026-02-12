Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Los dirigidos por Diego Simeone derrotaron 4 a 0 al Blaugrana en el partido de ida de las semis de la Copa del Rey. Julián Álvarez anotó su primer gol en el año

12 de febrero 2026 · 20:43hs
Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Con un gol anotado por el delantero argentino Julián Álvarez Atlético Madrid sorprendió este jueves a Barcelona en el estadio Metropolitano al derrotarlo con un categórico 4 a 0 en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026.

Embed

El choque, que fue una de las llaves más esperadas de esta ronda, tuvo una primera mitad brillante para los locales, quienes lograron una ventaja contundente antes del descanso. El marcador se inauguró tempranamente tras un gol, en contra de su propia valla, del arquero del Barcelona, Joan García, que no pudo controlar un pase atrás y permitió el 1 a 0 a los 7 minutos.

River Plate pierde de visitante.

River empata con Argentinos en La Paternal

El plantel de Capibaras XV presente en la presentación.

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Poco después, Antoine Griezmann aumentó la diferencia con una definición precisa, luego de una transición rápida del Atlético. Más tarde, Ademola Lookman puso el 3 a 0 al aprovechar una asistencia en una jugada colectiva, y antes del final de la primera parte Julián Álvarez cerró el primer tiempo con un golazo desde fuera del área, dejando el marcador en un contundente 4 a 0.

El dominio del Atlético fue claro durante todo el primer tiempo, mientras que el Barcelona, sorprendido y sin capacidad de respuesta, no logró generar peligro real ante el arco rival.

Cuando se disputará el juego decisivo entre Atlético Madrid y Barcelona

El encuentro decisivo de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 entre Barcelona y Atlético Madrid está programada para el martes 3 de marzo , a las 17 (hora de Argentina) en el Spotify Camp Nou de Barcelona. Ese partido será el que defina cuál de los dos equipos avanza a la final de la Copa del Rey, después del 4-0 de ida a favor del Atlético de Madrid.

La serie negativa que cortó Julián Álvarez

El delantero argentino Julián Álvarez volvió a marcar tras más de 60 días y 11 partidos de sequía en medio de la tremenda goleada de Atlético de Madrid sobre Barcelona, por 4 a 0.

Cuando la primera etapa de ensueño del Colchonero llegaba a su fin es quela Araña recibió en la medialuna y sacó un furioso disparo imposible de contener para Joan García, cuya estirada no alcanzó para evitar lo que sería el cuarto gol del equipo del Cholo Simeone.

Este es el primer grito de la Araña en 2026, el punto final a la larga espera en la que se encuentra desde el pasado 9 de diciembre, cuando logró marcar en el triunfo 3-2 sobre PSV por Champions League. Una sequía de 865 minutos, dividido entre sus apariciones por La Liga, Supercopa Española y la propia Copa del Rey donde logró cortar la mala racha.

Julián Álvarez Atlético Madrid Diego Simeone Copa del Rey Barcelona
Noticias relacionadas
Los Pumitas entrenaron este miércoles por la tarde en sede central del CAE.

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Julián Fernández marcó el primero para Rosario Central

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

patronato tiene dia, horario y arbitro para el debut en la primera nacional

Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Ver comentarios

Lo último

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

River empata con Argentinos en La Paternal

River empata con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Ultimo Momento
Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

River empata con Argentinos en La Paternal

River empata con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Policiales
Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Ovación
River empata con Argentinos en La Paternal

River empata con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

La provincia
Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Dejanos tu comentario