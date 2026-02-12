Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

Los dirigidos por Diego Simeone derrotaron 4 a 0 al Blaugrana en el partido de ida de las semis de la Copa del Rey. Julián Álvarez anotó su primer gol en el año

Con un gol anotado por el delantero argentino Julián Álvarez Atlético Madrid sorprendió este jueves a Barcelona en el estadio Metropolitano al derrotarlo con un categórico 4 a 0 en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026.

El choque, que fue una de las llaves más esperadas de esta ronda, tuvo una primera mitad brillante para los locales, quienes lograron una ventaja contundente antes del descanso. El marcador se inauguró tempranamente tras un gol, en contra de su propia valla, del arquero del Barcelona, Joan García, que no pudo controlar un pase atrás y permitió el 1 a 0 a los 7 minutos.

Poco después, Antoine Griezmann aumentó la diferencia con una definición precisa, luego de una transición rápida del Atlético. Más tarde, Ademola Lookman puso el 3 a 0 al aprovechar una asistencia en una jugada colectiva, y antes del final de la primera parte Julián Álvarez cerró el primer tiempo con un golazo desde fuera del área, dejando el marcador en un contundente 4 a 0.

El dominio del Atlético fue claro durante todo el primer tiempo, mientras que el Barcelona, sorprendido y sin capacidad de respuesta, no logró generar peligro real ante el arco rival.

Cuando se disputará el juego decisivo entre Atlético Madrid y Barcelona

El encuentro decisivo de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 entre Barcelona y Atlético Madrid está programada para el martes 3 de marzo , a las 17 (hora de Argentina) en el Spotify Camp Nou de Barcelona. Ese partido será el que defina cuál de los dos equipos avanza a la final de la Copa del Rey, después del 4-0 de ida a favor del Atlético de Madrid.

La serie negativa que cortó Julián Álvarez

El delantero argentino Julián Álvarez volvió a marcar tras más de 60 días y 11 partidos de sequía en medio de la tremenda goleada de Atlético de Madrid sobre Barcelona, por 4 a 0.

Cuando la primera etapa de ensueño del Colchonero llegaba a su fin es quela Araña recibió en la medialuna y sacó un furioso disparo imposible de contener para Joan García, cuya estirada no alcanzó para evitar lo que sería el cuarto gol del equipo del Cholo Simeone.

Este es el primer grito de la Araña en 2026, el punto final a la larga espera en la que se encuentra desde el pasado 9 de diciembre, cuando logró marcar en el triunfo 3-2 sobre PSV por Champions League. Una sequía de 865 minutos, dividido entre sus apariciones por La Liga, Supercopa Española y la propia Copa del Rey donde logró cortar la mala racha.