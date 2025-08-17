Uno Entre Rios | Ovación | Banfield

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield comenzó perdiendo 2 a 0 ante el Pincha. En 18 minutos logró revertir el resultado y sumó tres puntos importantísimos ante su gente. Fue 3 a 2.

17 de agosto 2025 · 18:24hs
Banfield cambió los insultos por festejos en 18 minutos.

Banfield cambió los insultos por festejos en 18 minutos.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Banfield venció este domingo 3 a 2 a Estudiantes en el Florencio Sola. La visita comenzó ganando con goles de sus laterales: Santiago Arzamendia abrió el marcador y Román Gómez puso el 2 a 0 parcial. Los futbolistas del Taladro se fueron al entretiempo insultados por su gente y, en una ráfaga, lograron dar vuelta el marcador. Los tantos fueron obra de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río. Los de Pedro Troglio consiguieron un triunfo clave en su pelea por no descender, mientras que los comandados por Eduardo Domínguez perdieron la chance de escalar a la cima de la Zona A.

Estudiantes viene de ganar por la Copa Libertadores.

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

