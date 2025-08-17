Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Banfield venció este domingo 3 a 2 a Estudiantes en el Florencio Sola. La visita comenzó ganando con goles de sus laterales: Santiago Arzamendia abrió el marcador y Román Gómez puso el 2 a 0 parcial. Los futbolistas del Taladro se fueron al entretiempo insultados por su gente y, en una ráfaga, lograron dar vuelta el marcador. Los tantos fueron obra de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río. Los de Pedro Troglio consiguieron un triunfo clave en su pelea por no descender, mientras que los comandados por Eduardo Domínguez perdieron la chance de escalar a la cima de la Zona A.