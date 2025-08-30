Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

El gesto que conmovió en una cancha de Rosario: un papá cuidando a su hijo arquero bajo la lluvia. La imagen se viralizó.

Este sábado por la tarde, la ciudad de Rosario y gran parte de la región se vieron atravesados por intensas lluvias que no dieron tregua durante gran parte del día. A pesar del mal clima, algunos torneos infantiles decidieron seguir adelante. Entre ellos, uno perteneciente a la Liga ARDYTI (Asociación Rosarina Deportiva y Turismo Infantil), donde se vivió una de esas escenas que, aunque simples, logran decirlo todo sin palabras.

En una de las canchas, mientras los chicos de la categoría 2019 del Club Vecinal 25 de Mayo salían a jugar, la lluvia arreció con fuerza. El viento soplaba, la pelota se volvía caprichosa, y los más chicos, valientes, seguían corriendo tras ella con la pasión intacta. Pero fue en el arco donde ocurrió algo que capturó todas las miradas: un papá se colocó detrás de su hijo, que defendía los tres palos, y con un paraguas en mano se dedicó a cubrirlo de la lluvia.

No hubo selfies, ni poses. Tampoco parecía importarle mojarse él. Solo estaba ahí, sosteniendo el paraguas con firmeza para que su hijo pudiera jugar, tranquilo, a salvo del agua que no dejaba de caer.

Bajo la lluvia

Ese gesto sencillo —humilde, silencioso— esconde mucho más que una escena simpática. Habla de la presencia, del acompañamiento, del amor incondicional que se hace acto incluso en los momentos más cotidianos. En un mundo donde muchas veces se habla del "padre ausente", este hombre decidió estar. No para gritar desde la tribuna ni para exigir goles o atajadas, sino para proteger, para cuidar, para mostrarle a su hijo que no está solo, ni siquiera bajo la tormenta.

Y no es solo una metáfora

Los clubes de barrio, como el 25 de Mayo, son el alma de muchas infancias en Rosario. Espacios donde se forjan amistades, valores y recuerdos imborrables. Donde se aprende a perder y a ganar, a compartir la merienda y a escuchar al técnico. Y también donde se construyen lazos familiares que a veces quedan retratados en escenas como esta.