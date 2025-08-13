Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

El Decano y la Lepra se medirán desde las 19.30, en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador será rival de Belgrano.

Atlético Tucumán y Newell’s se enfrentarán este miércoles, desde las 19.30, en el Estadio Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. Ariel Penel es el árbitro designado para impartir justicia en el encuentro que podrá verse por TyC Sports.