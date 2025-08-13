Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

El Decano y la Lepra se medirán desde las 19.30, en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador será rival de Belgrano.

13 de agosto 2025 · 11:16hs
Atlético Tucumán viene de eliminar a Boca de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán y Newell’s se enfrentarán este miércoles, desde las 19.30, en el Estadio Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. Ariel Penel es el árbitro designado para impartir justicia en el encuentro que podrá verse por TyC Sports.

El vencedor entre el Decano y la Lepra será rival de Belgrano en la próxima instancia del certamen.

Formaciones para Atlético Tucumán y Newell's

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Hora y TV: 19.30 (TyC Sports).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Padre Martearena de Salta.

Copa Argentina Atlético Tucumán Newell's Salta
