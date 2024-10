Arturo Vidal volvió a criticar a Ricardo Gareca

Arturo Vidal, molesto por no ser convocado.

Independiente no aprovechó su ventaja e igualó con Tigre

Con respecto a Gareca, fue contundente. “No podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgás a quedar fuera de otro Mundial. Me gustaría que los periodistas se enojaran. ¿Por qué ustedes no dicen lo que pasa? Las cosas están mal, todos lo saben y eso me molesta mucho”, manifestó.

El Rey Arturo reveló cómo es su comunicación con el Tigre y deslizó que “hubo una charla de cinco minutos y nunca más”. En tanto, añadió: “Ojalá nos vaya bien, pero veo complicado que podamos sacar un punto en estos dos partidos”.