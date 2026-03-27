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Arrancó la obra del césped sintético en Club Salto Grande de Concordia

En el Club Salto Grande comenzaron a trabajar en el nuevo campo de juego que significará un avance para la institución y para la Liga Concordiense.

27 de marzo 2026 · 17:42hs
Dirigentes del Club Salto Grande recorriendo la obra en su cancha.

3200.ar

Dirigentes del Club Salto Grande recorriendo la obra en su cancha.

Autoridades del Club Salto Grande, integrantes del fútbol e ingenieros de la empresa Vecchio S.RL. recorrieron la cancha Emilio Pedro Buktenica que la institución posee junto al polideportivo municipal de Concordia, donde inició la obra en la que se colocará césped sintético.

Será un trabajo que marcará un antes y un después en la historia de la institución y también será un paso más hacia la mejora de los campos de juego utilizados por los clubes que integran la Liga Concordiense de Fútbol.

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Las obras en el Club Salto Grande

cancha salto grande
Así quedaría la cancha con césped sintético.

Así quedaría la cancha con césped sintético.

“Son dos meses de obra. Primero, la obra civil con canaletas de desagüe, replanteo de alambrados con muro inferior a pedido de la Policía y, el segundo mes, nivelación total del piso con aporte de suelo, cemento y la colocación de la carpeta sintética”, resumió Guillermo Hudson, presidente del Club Salto Grande, en la entrevista con 3200, el código del deporte.

Una vez finalizados los trabajos, el club cuyo primer equipo regresó esta temporada a la máxima categoría del fútbol concordiense tendrá un campo de juego completamente renovado, un sueño como el que alcanzó el Club Defensores del Barrio Nebel hace casi un año

Mientras tanto, el Club Salto Grande ha tenido que realizar todo un reacomodamiento de sus actividades futbolísticas de modo que desde los que están en Escuela hasta la Primera División continúen con sus actividades semanales habituales. Eso supuso un desafío que contó con el respaldo, entre otros, de los profesores, familias y de las autoridades municipales.

Salto Grande Concordia césped sintético Obra
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