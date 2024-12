Arranca en Paraná la 40ª edición del Seven de la República

Este año, Buenos Aires defenderá los títulos obtenidos en 2023 por sus seleccionados masculino y femenino. El equipo masculino buscará su 18° campeonato y el bicampeonato consecutivo, mientras que las mujeres de la URBA intentarán alcanzar su cuarto título al hilo, sumando un total de seis coronas en su historial.

En la rama masculina competirán 16 uniones en la Zona Campeonato y 10 en la Zona Ascenso. Entre Ríos formará parte de la Zona 2 del primer nivel. La Unión Entrerriana de Rugby compartirá sector junto a Rosario, Córdoba y Tierra del Fuego.

El femenino, por su parte, contará con la presencia de 18 participantes. Nueve formarán parte de la Zona Campeonato y los restantes en la Zona Desarrollo. Las chicas de la UER integrarán la Zona 2, donde se medirán junto a Tucumán y Oeste.

Serán 127 los juegos que se den en total, de los cuales 65 comprenden a los caballeros y 62 a las mujeres (juveniles 24 y mayores 38).

Masculino

Zona Campeonato: Zona 1: URBA, Alto Valle, Mar del Plata y Nordeste; Zona 2: UER, Tierra del Fuego, Cordobesa y Rosario; Zona 3: Tucumán, Uruguay, Misiones y Santafesina; Zona 4: Santiagueña, Cuyo, Salta y Sanjuanina.

Zona Ascenso: Zona 1: Sur, Lagos, Andina, San Luis y Jujeña; Zona 2: Oeste, Chubut, Paraguay, Austral y Formosa.

Femenino

Zona Campeonato: Zona 1: URBA, Alto Valle, Austral; Zona 2: Cordobesa, Nordeste y Cuyo; Zona 3: UER, Tucumán, Oeste.

Zona Desarrollo: Zona 4: Salta, Mar del Plata y Misiones; Zona 5: Andina, Lagos, Sur; Zona 6: Rosario, Uruguay, Formosa.

Juveniles: Zona 1: Buenos Aires, Alto Valle y Misiones; Zona 2: Córdoba, Formosa y Oeste; Zonda 3: Tucumán, Rosario y Austral; Zona 4: Salta, Entre Ríos y Cuyo.

Historial

Todos los campeones del Seven de la República Masculino: 2023 Buenos Aires; 2022 Rosario; 2021 Buenos Aires; 2020 No se disputó; 2019 Tucumán; 2018 Córdoba; 2017 Tucumán; 2016 Cuyo; 2015 Buenos Aires; 2014 Buenos Aires; 2013 Buenos Aires; 2012 Buenos Aires; 2011 Salta; 2010 Córdoba; 2009 Rosario; 2008 Buenos Aires; 2007 Cuyo; 2006 Buenos Aires; 2005 No se disputó; 2004 Buenos Aires; 2003 Buenos Aires; 2002 Salta; 2001 Buenos Aires; 2000 Rosario; 1999 Buenos Aires; 1998 Rosario; 1997 Buenos Aires; 1996 Buenos Aires; 1995 Rosario; 1994 Buenos Aires; 1993 Buenos Aires; 1992 Noreste; 1991 No se disputó; 1990 Buenos Aires; 1989 Buenos Aires; 1988 Cuyo; 1987 Provincia; 1986 Capital; 1985 No se disputó; 1984 Córdoba; 1983 Capital; 1982 Invitación VI; 1981 Capital.

Todos los campeones del Seven de la República Femenino: 2023 Buenos Aires; 2022: Buenos Aires; 2021: Buenos Aires; 2019: Tucumán; 2018: Tucumán; 2017: Buenos Aires; 2016: Buenos Aires.

Los partidos de Entre Ríos

El debut del conjunto masculino será hoy, desde las 10.40, ante Tierra del Fuego en la cancha 1 de El Plumazo. A su vez, luego del descanso, se cruzarán con Rosario a las 17.40 en el mismo campo de juego. El cierre de la etapa clasificatoria lo tendrán a las 19.40 ante el fuerte combinado de Cordobesa.

Por otra parte, el debut de las chicas entrerrianas será hoy, desde las 9.30, ante Tucumán en la cancha 1 de El Plumazo y a las 11.40 se presentarán frente a Oeste en el mismo escenario.

Cabe recordar que las uniones que logren buenos resultados, disputarán mañana la jornada definitoria. El anfitrión buscará su primer título en las ramas masculinas y femeninas, respectivamente.