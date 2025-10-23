Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Argentinos venció a Belgrano y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors superó 2 a 1 al Pirata en Rosario y espera por el ganador de River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza.

23 de octubre 2025 · 23:10hs
Argentinos Juniors venció este jueves 2-1 a Belgrano de Córdoba en la primera semifinal de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito en Rosario. El que avance jugará la final contra el vencedor de River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza, que jugarán este viernes.

Una de las cosas más destacadas de la primera parte fue el mal arbitraje de Yael Falcón Pérez. El partido imponía rigor desde lo disciplinario, pero el juez demoró en poner orden y se le fue yendo el control en Rosario. Una falta no sancionada a Franco Jara motivó que se caldeen los ánimos del Pirata y, frente a un duro topetazo de Riquelme al Uvita Fernández en mitad de cancha, el elenco cordobés reclamó una amonestación que nunca llegó. Recién a los 22 minutos llegó la decisión salomónica de mostrarle la amarilla a Leonardo Morales tras una falta y a Sebastián Prieto por empujar al infractor con el juego detenido.

En el plano futbolístico, el Bicho exhibió dos caras desde el plan táctico dispuesto por Nicolás Diez, ya que cortaba los circuitos de su rival con infracciones para evitar dejarlo construir juego con comodidad, pero mostró muchas carencias con la pelota. En la vereda opuesta, los de Ricardo Zielinski fueron eficaces para desempatar la contienda a los 35 minutos con un bombazo de Lucas Zelarayán desde afuera del área que se desvió en Diego Porcel, tomó velocidad y cayó como una bala en el arco de Chiquito Romero.

A partir de ahí, Argentinos salió con la sangre en el ojo para hacer el saque desde el medio. En cuestión de segundos, Alan Lescano estrelló un tiro libre frontal a más de 25 metros en el travesaño y Hernán López Muñoz anticipó una pelota en el área y ejecutó un derechazo desde un ángulo incómodo que se fue por arriba del travesaño.

En el complemento Argentinos fue superior y generó llegadas para plasmar el empate. Fue a los 59 minutos que hubo una gran jugada de Diego Porcel, cuyo remate fue desviado por el arquero Thiago Cardozo y el rebote lo capitalizó Hernán López Muñoz quien firmó el 1-1.

El Bicho fue una tromba y no le dio respiro al Pirata y tras un cabezazo de Tomás Molina, el propio López Muñoz lo fusiló a Cardoso, que evitó la caída de su valla.

Argentinos siguió buscando la victoria y a los 77 minutos Gerónimo Heredia le tomó a Alan Lescano, quien se dejó caer y el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal. El mismo Molina tomó la pelota desde los doce pasos y concretó el 2-1.

Argentinos espera rival

El elenco de La Paternal se llevó la victoria y se clasificó por primera vez para la final de la Copa Argentina. Espero por el ganador del cruce entre River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza.

