Hasta este domingo, la Municipalidad de Paraná realiza la propuesta denominada yerbatazo, allí se puede adquirir yerba mate agroecológica a precios accesibles.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo, una propuesta que ofrece 5.000 kilos de yerba agroecológica traídos directamente de una cooperativa de Misiones.

“La propuesta del yerbatazo surgió en el marco de la ronda de negocios que se desarrolló en la Fiesta Nacional del Mate, junto al sector yerbatero, emprendedores y comercios locales”, destacó el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante.

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“La propuesta busca acortar la cadena de comercialización. Trajimos de manera directa a una cooperativa productora de Misiones, que acercó 5.000 kilos de yerba, y se vende a precios populares”.

La afluencia de la gente es importante desde el inicio y se sostiene a lo largo de las jornadas. En ese marco, el funcionario destacó: “Esto responde a una política activa de comercialización impulsada por la gestión de Rosario Romero, vinculada a la soberanía alimentaria y al acompañamiento a productores, emprendedores y comerciantes en un contexto macroeconómico complejo”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Limitada El Colono, Carlos Biechdeler, valoró la recepción de la comunidad: “Estamos muy agradecidos a toda la ciudadanía de Paraná, nos recibieron muy bien. La organización del Municipio es excelente, tanto acá como en la Fiesta del Mate”.

El dirigente explicó que la cooperativa está integrada por pequeños productores que necesitan estos espacios para comercializar sus productos. De otro modo, les resulta imposible competir con las grandes empresas.

También puso en valor el carácter artesanal y social de la producción: “El empaquetado es manual y genera trabajo para mujeres de nuestra comunidad. Buscamos crear empleo y ofrecer un producto sano”.

En esa línea, remarcó la calidad de la yerba: “Realizamos un estacionamiento natural de más de un año, lo que evita la acidez y aporta múltiples beneficios. Además, contamos con certificación agroecológica de la provincia de Misiones”.

Actualmente, la cooperativa nuclea a unos 50 productores y articula con otros pequeños trabajadores rurales.

Finalmente, dejó una definición que sintetiza el espíritu del sector: “No buscamos ser una cooperativa millonaria; queremos que al productor le vaya bien. Vamos a salir adelante si defendemos a quienes trabajan la tierra”.