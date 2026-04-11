Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Hasta este domingo, la Municipalidad de Paraná realiza la propuesta denominada yerbatazo, allí se puede adquirir yerba mate agroecológica a precios accesibles.

11 de abril 2026 · 18:34hs
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo, una propuesta que ofrece 5.000 kilos de yerba agroecológica traídos directamente de una cooperativa de Misiones.

LEER MÁS: Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Detalles brindados desde la Municipalidad de Paraná

“La propuesta del yerbatazo surgió en el marco de la ronda de negocios que se desarrolló en la Fiesta Nacional del Mate, junto al sector yerbatero, emprendedores y comercios locales”, destacó el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante.

La Municipalidad de Paraná organizó la feria de emprendedores y gastronomía durante Semana Santa.

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

“La propuesta busca acortar la cadena de comercialización. Trajimos de manera directa a una cooperativa productora de Misiones, que acercó 5.000 kilos de yerba, y se vende a precios populares”.

La afluencia de la gente es importante desde el inicio y se sostiene a lo largo de las jornadas. En ese marco, el funcionario destacó: “Esto responde a una política activa de comercialización impulsada por la gestión de Rosario Romero, vinculada a la soberanía alimentaria y al acompañamiento a productores, emprendedores y comerciantes en un contexto macroeconómico complejo”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Limitada El Colono, Carlos Biechdeler, valoró la recepción de la comunidad: “Estamos muy agradecidos a toda la ciudadanía de Paraná, nos recibieron muy bien. La organización del Municipio es excelente, tanto acá como en la Fiesta del Mate”.

El dirigente explicó que la cooperativa está integrada por pequeños productores que necesitan estos espacios para comercializar sus productos. De otro modo, les resulta imposible competir con las grandes empresas.

También puso en valor el carácter artesanal y social de la producción: “El empaquetado es manual y genera trabajo para mujeres de nuestra comunidad. Buscamos crear empleo y ofrecer un producto sano”.

En esa línea, remarcó la calidad de la yerba: “Realizamos un estacionamiento natural de más de un año, lo que evita la acidez y aporta múltiples beneficios. Además, contamos con certificación agroecológica de la provincia de Misiones”.

Actualmente, la cooperativa nuclea a unos 50 productores y articula con otros pequeños trabajadores rurales.

Finalmente, dejó una definición que sintetiza el espíritu del sector: “No buscamos ser una cooperativa millonaria; queremos que al productor le vaya bien. Vamos a salir adelante si defendemos a quienes trabajan la tierra”.

Municipalidad de Paraná Yerba Yerbatazo
Noticias relacionadas
El Ampato Maternal de Paraná acompaña a más de un centenar de niños en Paraná

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Policiales
Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Ovación
Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

La provincia
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Dejanos tu comentario