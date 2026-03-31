Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos Juniors

Argentinos Juniors festejó en Mar del Plata bajo un temporal

Como visitante, Argentinos Juniors se impuso por 2 a 0 sobre Aldosivi en el partido pendiente de la séptima fecha.

31 de marzo 2026 · 17:53hs
Argentinos Juniors quedó tercero en la Zona B.

Argentinos Juniors quedó tercero en la Zona B.

Argentinos Juniors venció por 2 a 0 a Aldosivi como visitante, en el encuentro pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura, disputado bajo un intenso temporal en Mar del Plata. El equipo conducido por Nicolás Diez resolvió el partido con eficacia y aprovechó las falencias del conjunto local, que tuvo el debut de Israel Damonte.

El inicio mostró al Tiburón algo más activo, ya que con un remate lejano de Blas Agustín Palavecino exigió a Brayan Cortés, pero tras esa acción el equipo del Puerto perdió peso ofensivo y no volvió a generar peligro claro.

Tobías Ramírez, de La Paternal a River Plate. 

El River del Chacho Coudet sumó su primera incorporación

El campeonato de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continúa con su desarrollo.

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Argentinos no brilló, pero fue efectivo, y a los 30 minutos del primer tiempo, Nicolás Oroz manejó los tiempos y envió un centro preciso para Iván Morales, que definió sin oposición para el 1-0.

El segundo golpe llegó en el cierre de la etapa inicial cuando, tras un córner corto, Hernán López Muñoz colocó un envío pasado que encontró a Román Riquelme a espaldas de la defensa y el delantero resolvió ante Axel Werner para ampliar la ventaja.

Argentinos Juniors aguantó en el complemento

En el complemento, el desarrollo no cambió, por lo que, bajo la lluvia, Argentinos administró la diferencia sin sobresaltos frente a un rival sin reacción.

Argentinos Juniors, con poco volumen de juego, capitalizó sus oportunidades y sumó tres puntos clave como visitante.

Argentinos Juniors Aldosivi Temporal Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Lewandowski no tendrá Mundial con Polonia.

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Ciclista jugará este miércoles ante Unión de Crespo por la APB.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Nicolás Cortopassi, habló del nuevo proyecto de SUP en Paraná.

Nuevo espacio del SUP en el Balneario Thompson en Paraná

El lamento de los jugadores de Italia tras la eliminación.

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos 2050 apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Ultimo Momento
Entre Ríos 2050 apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Policiales
Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Ovación
Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Nuevo espacio del SUP en el Balneario Thompson en Paraná

Nuevo espacio del SUP en el Balneario Thompson en Paraná

La provincia
Entre Ríos 2050 apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

Concordia: separaron a dos inspectores tras video viral

Concordia: separaron a dos inspectores tras video viral

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Dejanos tu comentario