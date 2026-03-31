Argentinos Juniors festejó en Mar del Plata bajo un temporal

Como visitante, Argentinos Juniors se impuso por 2 a 0 sobre Aldosivi en el partido pendiente de la séptima fecha.

Argentinos Juniors venció por 2 a 0 a Aldosivi como visitante, en el encuentro pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura, disputado bajo un intenso temporal en Mar del Plata. El equipo conducido por Nicolás Diez resolvió el partido con eficacia y aprovechó las falencias del conjunto local, que tuvo el debut de Israel Damonte.

El inicio mostró al Tiburón algo más activo, ya que con un remate lejano de Blas Agustín Palavecino exigió a Brayan Cortés, pero tras esa acción el equipo del Puerto perdió peso ofensivo y no volvió a generar peligro claro.

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Argentinos no brilló, pero fue efectivo, y a los 30 minutos del primer tiempo, Nicolás Oroz manejó los tiempos y envió un centro preciso para Iván Morales, que definió sin oposición para el 1-0.

El segundo golpe llegó en el cierre de la etapa inicial cuando, tras un córner corto, Hernán López Muñoz colocó un envío pasado que encontró a Román Riquelme a espaldas de la defensa y el delantero resolvió ante Axel Werner para ampliar la ventaja.

Argentinos Juniors aguantó en el complemento

En el complemento, el desarrollo no cambió, por lo que, bajo la lluvia, Argentinos administró la diferencia sin sobresaltos frente a un rival sin reacción.

Argentinos Juniors, con poco volumen de juego, capitalizó sus oportunidades y sumó tres puntos clave como visitante.