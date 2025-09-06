Uno Entre Rios | Ovación | clase

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Con el Ford Focus de Facundo Marques, el rionegrino postergó por 0" 172/1000 a Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) en la Clase 3 del TN.

6 de septiembre 2025 · 17:58hs
 Antonino García

 Antonino García,dominó en la Clase 3.

Es uno de los invitados en la “Carrera de los 200 Pilotos” del TN Clase 3 y no está en actividad actualmente, pero terminó al tope de la clasificación en el circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires, por la novena fecha del campeonato 2025. Se trata de Antonino García, quien se quedó con la “pole position” al mando del Ford Focus de Facundo Marques. El rionegrino, que tiene 3 victorias en la división mayor del TN y ganó 3 veces los “200 Kilómetros” de TC2000 como invitado de Leonel Pernía, fue uno de los 4 invitados que tuvo la responsabilidad de clasificar. Los otros Germán Todino (Chevrolet Cruze de Jerónimo Teti), Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze de Joel Gassmann) y Andrés Jakos (Honda Civic de Braian Quevedo).

La cuarta “pole position” de García en la Clase 3 (las otras fueron Termas de Río Hondo 2018 y Toay y La Pedrera 2022) fue con récord incluido, ya que con su tiempo de 1' 22" 255/1000 bajó en 1"266/1000 la marca que estaba en poder de Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) desde 2024. El representante de Luis Beltrán es el 2º invitado que logra la “pole” en la “Carrera de los 200 Pilotos”, ya que Franco Vivian (Chevrolet Cruze) lo había conseguido en 2022.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Carmelo Retamar se alista para el Mundial de Zerbín

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

Tras la pole en la Clase 3

Estoy contento por la invitación y por volver a correr. Pero tenía presión porque era uno de los pocos invitados que clasificó … Salimos solos para que nadie nos molestara y pudimos hacer la vuelta redonda gracias a que pudimos aprovechar las virtudes del auto. Esto significa mucho porque hice la pole después de un año sin correr”, indicó García en AM590 Continental y Campeones Radio.

Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) clasificó 2º a 0s172 del piloto del Ambrogio Racing, equipo para el que habitualmente se desempeña como ingeniero de pista. Entre los 4 primeros de la clasificación, hubo otros dos invitados: Jeremías Olmedo, que se ubicó 3º a 0s218 y Germán Todino, que quedó 4º a 0s273.

Ever Franetovich, otro titular, completó el “top 5” con el Ford Focus, modelo que desde esta fecha -y al igual que el Honda Civic- dispone de un par de beneficios reglamentarios: el incremento de 1 milímetro en la arandela restrictora de la brida y la reducción de 10 kilos en el peso mínimo.

La carrera de invitados se largará mañana a las 10:15, con un recorrido pactado a 12 vueltas o un tiempo máximo de 25 minutos. Antonino García (Ford Focus), invitado de Facundo Marques, largará desde la “pole position” y Lucas Carabajal, que corre con el Citroën C-Elysée de Facundo Chapur, completará la 1ª fila.

clase Turismo Nacional Facundo Chapur Ford
