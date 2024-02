Antonella Reding, agradecida de estar en Las Yaguaretés

La jugadora de Echagüe y la Unión Entrerriana de Rugby, Antonella Reding, es parte del plantel nacional femenino que se prepara para el Seven de Uruguay.

La jugadora de Echagüe y la Unión Entrerriana de Rugby, Antonella Reding, es parte del plantel nacional femenino que se prepara para el Seven de Uruguay. Las Yaguaretes entrenan en Casa Pumas con el objetivo puesto en la nueva etapa del Sevens Challenger Series 2024, que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de marzo en la ciudad de Montevideo.

La primera etapa se realizó en Dubai, fue del 12 al 14 de enero y la entrerriana Antonella Reding no pasó el filtro de convocadas por lo que no fue incluída en la lista definitiva. Argentina se clasificó invicta a la siguiente fase luego de vencer a Polonia, Honk Kong (China) y Paraguay en su zona. En cuartos de final barrieron a Tailandia por 22 a 12 y en semifinales no pudieron doblegar a la poderosa Kenia y cayeron 17 a 0. Pese a ello, levantaron la medalla de bronce tras vencer a Uganda por 36 a 10.