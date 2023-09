Aneley Güttlein: "Es en gran parte gracias a mis papás".

La crespense Aneley Güttlein no para de dar pasos agigantados en su carrera como futbolista. Ahora fue convocada a entrenar con la Selección Argentina Femenina Sub 20.

Esta semana, Christian Meloni convocó a Aneley Güttlein para entrenar con la Selección Argentina Femenina Sub 20

Embed Esta semana, Christian Meloni convocó a Aneley Guttlein, Delfina Silvestri, Kishi Núñez, Martina Iraola, Mía Pavón y Violeta Álvarez de @BocaFutFemenino para entrenar con la Selección Argentina Femenina Sub-20.Se acerca la CONMEBOL Liga Evolución…#VamosLasPibas pic.twitter.com/jnWJuf2PkV — Valentina (@ValenRossolino_) September 5, 2023

La institución de Brandsen 805, ubicada en el famoso Barrio de La Boca, recibió la convocatoria firmada por Omar Souto, gerente del Departamento de Selecciones Nacionales. En la misma, se indicaba que Ane, exjugadora de Unión de Crespo, debía presentarse a entrenar en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, junto a sus compañeras de la Selección.

Los entrenamientos se llevaron a cabo el pasado 22 y 23 de agosto, donde Christian Meloni y su cuerpo técnico trabajaron de cara a las competencias futuras de nuestras jugadoras juveniles. Por eso, la preselección Sub 20 encaró un nuevo microciclo de entrenamientos.

Las mismas, trabajaron en el gimnasio del Predio Lionel Messi durante la primera hora de actividad. Los PF Esteban Pizzi y Gabriel Denava fueron los encargados de llevar adelante las labores. Por otro lado, el entrenador de arqueras, Daniel Canuhe, realizó foco en distintos aspectos del puesto junto a las porteras convocadas.

Ya en campo de juego, Meloni dirigió los primeros circuitos de pases, haciendo énfasis en la técnica y la precisión. Luego se realizó un ejercicio de pases y presión defensiva en espacio reducido.

En el bloque central de las prácticas, las futbolistas se dividieron en dos equipo para simular situaciones de salida desde el fondo y finalización de jugadas. Finalmente, los conceptos trabajados se pusieron en práctica durante los minutos de fútbol en espacio reducido.

Retomando el tema central, el maratónico ascenso en la carrera de Aneley puede comprarse con la de Enzo Fernández, que desde sus destacadas actuaciones en Defensa y Justicia, hoy brilla en el Chelsea de Inglaterra. Obviamente, tras su inolvidable consagración en Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Dicho esto, la que nos convoca, es la oriunda de Crespo. Ya que se convirtió rápidamente en un valuarte indispensable para la línea defensiva de las formativas del Club Atlético Boca Juniors, debido a sus excelente desempeño dentro y fuera del verde césped. Se ha ganado el honor de lucir el brazalete de capitana, ese mismo que portaron en algún momento, Juán Román Riquelme, Yamila Rodríguez y el mismísimo, y recordado, Diego Armando Maradona.

Ser parte del mundo Boca no es una tarea fácil y Aneley Güttlein lo tiene claro, ya que siempre estás expuesto a la mirada insatisfecha de por más o por menos. También, suele ser una vidriera muy grande respecto al futuro inmediato.

Por eso, con la humildad y sencillez que nos caracteriza a los entrerrianos, nuestra pequeña representante está logrando que su trabajo brille por sí mismo.

Como si fuera poco, hace poquitas semanas, también disputó su primer encuentro amistoso con la Primera División, actual tricampeona de la competencia. Incluso, suele formar parte de los entrenamientos de la misma, bajo la tutela de Florencia Quiñones.

En declaraciones a UNO, Aneley Güttlein, nos brindó detalles de este nuevo paso para su carrera y las emociones que eso le generó.

En relación a como y cuando se enteró de dicha convocatoria, Aneley dijo: “Me enteré el jueves 17 de agosto, a eso de las 17. Me mandó un mensaje Florencia Quiñones con el archivo de AFA”.

Referida al momento de su carrera en que la misma le llegó, la futbolista expresó: “Creo que llega en un momento de crecimiento pleno, desde que llegué a Boca me potencié un montón físicamente. Tengo mucho por mejorar todavía, pero sin dudas, esto llega en un momento muy lindo de mi carrera”.

Para Ane, este es otro sueño que se realiza en su carrera: “Es mí mayor sueño vestir la Albiceleste, lo que todavía no hice, pero entrenar ya es un paso enorme para mí”.

Güttlein brindó detalles de sus primeros contactos con la Sub 20: “Noté un cambio de ritmo y de intensidad en cuanto a entrenamientos, pero me sentí más que bien, y obviamente, que muy feliz por todo lo que me está tocando vivir”.

“El entrenador nos pide que juguemos simple, que estemos siempre perfiladas para salir de la presión, usar las dos piernas por igual, y lo que más nos inculca es que no alcanza con ser buena, siempre hay que potenciarse, jugar y presionar con mucha intensidad”, completó.

La defensora del conjunto Xeneize ya formó parte de algunos amistosos informales: “La semana pasada nos medimos frente al plantel de la primera de Boca, donde sumé minutos. Esta semana jugamos otro contra UAI, y espero poder volver a sumar lo que me toque”.

La familia, afectos más cercanos y la gente del Mundo Boca le hicieron llegar sus alegrías a través de palabras de aliento: “Muchas compañeras me lo hicieron llegar por redes, otras personalmente. También los dirigentes, cuerpo técnico, médico, etc. me saludaron y felicitaron a medida que se iban enterando”.

“Lo primero que hice fue llamarlos, y su primera reacción fue llorar, gritar de la emoción y sonreír. Ellos son los que más saben de lo que quería, esto. Y del esfuerzo de todos los días, por eso es que se emocionaron tanto”, siguió.

Los valores y la intervención de la familia hacen que estos éxitos sean tomados con calma y dándole a cada uno su valor justo: “Con mi personalidad, no me es difícil hacerlo. Pero es en gran parte gracias a mis papás, que siempre me mantuvieron con los pies en la tierra, me enseñaron muchos valores que debo tener para mantenerme en el largo camino, que es el que más cuesta, pero al final, es el que mejores resultados tiene”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.