Andar perfecto para gritar CAMPEONAS!!!

Talleres de Paraná superó ayer a Andes Talleres de Mendoza por 54-48 y cerró de forma invicta el Cuadrangular Final que organizó y terminó conquistando por primera vez. A primer turno, Ferro dio cuenta de Ben Hur, y ante el triunfo de la T, finalizó segundo.

No podía ser de otra manera. La cuarta edición del Federal Femenino debía resolverse en los instantes finales, con múltiples posibilidades de campeón, y por sobre todas las cosas, un nivel parejo entre los finalistas.

Con Ferro Carril Sud expectante, luego de imponerse con claridad a Ben Hur de Rafaela a primer turno (75-39); el duelo entre Talleres y Andes Talleres definiría al campeón, con tres posibilidades: si las locales ganaban, ellas eran las que festejaban. Ahora si lo hacían las mendocinas, las chances eran dos, dependiendo de la diferencia. En esa bifurcación aparecía el cuadro "carbonero".

La calculadora finalmente no fue necesaria, dado a que con parciales de 15-13, 13-10, 13-14 y 13-11, la T pudo celebrar ante su público con el 54-48 que le entregó la corona de esta edición 2017.

Como a lo largo de todo el certamen, el cuadro entrerriano tuvo como puntales las tareas de las perimetrales Sofía Chelini y Sofía Wolf. En esta ocasión, la primera se despachó con 20 puntos (pese al 11/23 en libres), y la segunda acompañó con otros 13. En las cuyanas, no fue suficiente lo hecho por Victoria Gauna, la cual cerró su planillas con 18 unidades y 18 rebotes (+22 de valoración).

Pese a la equidad vivida de punta a punta, Talleres siempre encontró a través de la intensidad esa mínima diferencia que a la postre terminó inclinando la balanza a su favor. Si bien de forma temprana Rita Isasmendi se cargó de faltas, desde el banco, Malvina Dagostino resultó una gran rueda de auxilio, en un esquema que convivió con los nervios a flor de piel.

Similar situación experimentó Andes Talleres, que contaba con el plus de saber que con solo ganar no le era suficiente. La experiencia de Laura Pessolano, más el aporte anotador del dueto Rodríguez-Gauna no alcanzó para que pudieran dar vueltas las acciones, y en su defecto, oficiar de verdugos y que el cetro se fuese a Olavarría.

Con estos resultados de domingo, y más allá del campeonato obtenido por Talleres, el resto de las posiciones quedaron establecidas con Ferro segundo, Andes Talleres tercero, y Ben Hur de Rafaela ocupando la cuarta ubicación.