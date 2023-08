El técnico con Síndrome de Down le dedicó el título a su padres fallecido el año pasado y levantó la copa con Bar Munich, equipo que tuvo que esperar hasta la última fecha para lograr el campeonato y el ascenso a la categoría Más 30 A el sábado pasado. “Esta Copa que ganamos es para mi papá que está en el cielo”, arengó emocionado ante la atenta mirada de sus dirigidos que rápidamente lo abrazaron al grito de “dale campeón...”.

Ale recibió la Copa y emuló el festejo de Messi en Qatar. Caminó hincado ante la formación de sus jugadores y alzó el trofeo para el delirio del grupo.

“Este equipo ganó la Copa porque somos un grupo de amigos adentro y afuera de la cancha”, dijo en su visita a UNO con la Copa y la camiseta.

ALE BARZOLA CRACK.jpg Alexis Barzola, el Gran DT que revoluciona la Liga

Ale conoció a sus amigos hace más de 13 años cuando iba a comprar a la verdulería de uno de los chicos ubicada en la zona del ex Hipódromo. “A partir de ese momento nos hicimos amigos y de a poco se fue sumando al grupo”, contó Mone, uno de los amigos.

Carismático, perspicaz y temperamental, Ale, se metió rápidamente en el corazón de los futbolistas. Sí, lo futbolistas. Porque el grupo lo incorporó es la camada 1985 y 1986 de Universitario donde están entre otros, el Leo Acosta, jugador profesional que realizara una gran carrera.

“Leo es el mejor jugador que tenemos y cuando no anda bien, lo sacó un poquito y lo vuelvo a poner”, contó orgulloso de tener en sus filas al ex delantero de Patronato, Atlético Rafaela, San Martín de Tucumán, entre otros.

“Como no amarlo”, respondió Leo cuando se enteró de la respuesta.

Ale cumple con algunos rituales antes de cada partido. El saco no puede faltar y se jacta de eso con algún que otro video que manda desde su teléfono. “Alta facha Wachi”, le envía a su gran amigo, el Leo.

“La Liga es una familia y yo empecé como DT de La Rossana, después Olimpíakos y ahora Munich”, contó feliz por haber logrado la vuelta con todas las instituciones.

A pesar de que ama el deporte y de sus grandes condiciones para jugar al básquet, Ale, por ahora, va a seguir en el banco. “Tengo mal el tobillo”, contó el jugador que fue en enero junto a Facundo Villegas fueron convocados para el primer campus del representativo nacional para el torneo organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD).

AMIGOS PRESELECCIÓN TALLERES.jpg Facundo Villegas y Alexis Barzola, a la Preselección

Ale va por más en el banco de Munich donde sabe que tiene el respaldo y el cariño del grupo. Un grupo particular que no solo se destaca por la calidad de sus jugadores que se conocen desde los cuatro o cinco años cuando fueron al popular club de Barrio Corrales, sino que además se divierten ironizando y bromeando dentro de la cancha con ocurrencias que han quedado en la memoria del fútbol amateur. Tales como no armarles la barrera a los rivales para ver que tan buenos son pateando tiro libres o pateando a su propia vaya para saber si el arquero está atento.

El sueño de Ale ahora es tener en sus filas a otro goleador del barrio 25 de Mayo, Juan Manuel Lazaneo, hoy en Deportivo Español, y parte del grupo de amigos. “Cuando termine de jugar como profesional va a ser el otro delantero del equipo. Leo Acosta y Juanma Lazaneo”, tiró entusiasmado.

La historia de amor que une a Ale con el grupo es un ejemplo de integración. Lo adoran y Ale tiene la responsabilidad de conducir al grupo, algo que no le pesa para nada.

El equipo. Leo Acosta, Francisco Baez, Fernando Basso, Fabricio Claro, Nico Díaz, Germán Escalada, Jorge Escobué, Franco Galliusi, Javier Garzilazo, Renzo Gervasoni, Matías González, José Homaechea, Darío Leites, Joaquín Martínez, Nico Portillo, Emi Ríos, David Roque, Matía Silva, Fausto Sosa, Maxi Suárez, Manuel y Eduarodo Villarruel, Sebastián Werner.