Alex Vigo: "Talleres es un club muy grande".

El ex lateral de River Plate, Alex Vigo, consideró este martes a Talleres de Córdoba como un club muy grande en su presentación como nuevo refuerzo.

“Talleres es un club muy grande. Hace mucho tiempo hace las cosas muy bien y desde que debuté me viene buscando. Por otros motivos no se pudo dar mi llegada antes, pero estoy muy feliz ahora”, dijo Vigo en conferencia de prensa.

Alex Vigo ya forma parte del plantel

El ex lateral de River e Independiente destacó que el proyecto de Talleres fue muy importante a la hora de tomar la decisión de instalarse en Córdoba: "Me gustó y no lo dudé".

Vigo, de 24 años, viene de jugar a préstamo en Estrella Roja de Bragado, y dio detalles su experiencia jugando en el exterior: "La diferencia entre el fútbol europeo y argentino es la intensidad. Acá se corre y presiona mucho, en Europa es mucho más táctico. Ahora ocupo espacios para liberar compañeros. En eso me ayudó mucho en mi paso en Europa, lo que aprendí trataré de usarlo para mejorar acá".

El nuevo refuerzo de la T competirá por el puesto con Gastón Benavídez, asentado en el lateral derecho desde el año pasado: “Es uno de los mejores laterales en Argentina en este momento. Es una competencia sana. De mi lado apoyaré y exigiré para que él pueda ser mejor. Y al revés sé que va a ser así también”.

Talleres debutará el próximo viernes en la Copa de la Liga recibiendo en el estadio Mario Kempes por la Zona A.