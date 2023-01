Alejandro Zilli asumió como DT de Paracao en la Liga Federal

El ex pívot nacido en San Justo, Santa Fe, decidió “colgar” las zapatillas a sus 40 años luego de ascender con Los Gigantes del Sur a la Liga Federal. Allí, Paracao hará historia ya que será la primera vez que participe de la tercera categoría del deporte a nivel país.

El jugador reconocido como Revelación de la Liga Nacional de Básquet de la temporada 2006-2007 quiso seguir ligado a lo que más le apasiona y es por eso que aceptó el desafío de hacer sus primeras armas como Director Técnico del Auriazul.

UNO dialogó con el morocho de 2,02 metros acerca de este nuevo camino que decidió tomar. Al ser consultado por su decisión de agarrar la dirección técnica de Paracao de cara a la primera aventura en la Liga Federal, Alejandro Zilli dejó en claro que “era el paso a seguir en su carrera”.

“Quería seguir ligado a esto, me gusta el básquet. En principio, la idea era agarrar alguna U19 y estar de asistente. Luego, me preguntaron si quería tomar las riendas del primer equipo porque el DT anterior se fue a la Liga Argentina”, agregó el pívote que tuvo paso por la Liga Nacional.

“Desde un principio me gustó la idea. Me siento preparado para esto. Es más, en los últimos años dentro de la cancha yo ya cumplía un rol similar. Mi papel dentro del grupo ha estado marcado por ello también”, agregó Alejandro Zilli.

En relación a las sensaciones, el ex jugador de básquet detalló que son “distintas a lo que es ser jugador”. De igual manera remarcó que “le gusta este desafío”. “Me gusta la sensación, el día a día, el preparar los entrenamientos. Quiero ver en la competencia,con los partidos, como me resulta vivirlo de manera oficial”, agregó, haciendo referencia que irán paso a paso.

Alejandro Zilli.jpg Alejandro Zilli es el nuevo director técnico de Paracao de cara a la Liga Federal Argentina. UNO/Juan Manuel Hernández.

Los Gigantes del Sur paranaense no se pusieron objetivos en la mira. Este año el Torneo Federal no tendrá descensos por lo que será una temporada de análisis Y de pulir detalles para el año próximo. Así lo vivenció Zilli: “Lo cierto es que nosotros vamos a competir en la tercera categoría del básquet en Argentina con un equipo que no podemos tomar como profesional porque son todos chicos que estudian o trabajan”.

El DT agregó detalles del elenco de Paracao que es netamente amateur: “Entrenamos en un solo turno y vamos a competir con equipos que por ahí si lo toman de otra manera. Tienen otro presupuesto. Entonces, nosotros vamos pensando en el día a día. En ser mejor, en ser competitivos".

“Pero sin partidos, no me quiero meter en objetivos a largo plazo”, sentenció el ganador del Campeonato Argentino de Básquet en tres oportunidades.

Alejandro Zilli hizo énfasis en las charlas previas a decidir agarrar el mando del plantel. “Lo que se habló con los dirigentes es que será un torneo de transición”, comenzó.

“El club busca armar una estructura para seguir por varios años en este tipo de competencia. Buscamos fomentar que algunos chicos sean la cara del próximo Federal”, agregó.

“No hay descenso”, recordó. “Pero tampoco nos armamos para campeonar o buscar esa plaza de Liga Argentina. No hicimos locuras económicas. El grupo de trabajo que se armó entiende las situaciones”, dijo el pívote.

La tercera categoría es catalogada como una de las más complicadas en el territorio argentino. Alejandro Zilli la conoce muy bien. El y su experiencia han pasado por todas las escalas del básquet en el país. “Es una competencia durísima”, afirmó el jugador que supo vestir 10 camisetas diferentes a lo largo de su extensa carrera deportiva.

“Me tocó jugarla, me tocó verla. Es un torneo muy largo donde hay mutaciones de equipos. Por ahí ingresan jugadores de Liga Nacional o Liga Argentina y se suman para la última etapa. Es complicado, pero nuestro objetivo es ir día a día y ser siempre competitivos”, expresó.

Paracao debutará el próximo 3 de febrero ante Almagro de Esperanza, en condición de visitante. En base a ello, Zili resaltó “será un partido muy díficil, como todos los del torneo”.

“En esta ocasión nos cambiaron de conferencia y los equipos de Rosario, Gálvez o Esperanza son rivales de gran jerarquía, con otro poder adquisitivo. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego. Ir puliendo detalles de a poco”, cerró Alejandro Zilli.