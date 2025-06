Alejandra Linares, la primera mujer en presidir Curiyú

“Estoy convencida de que, si nos unimos y cada uno aporta desde su lugar, el club puede crecer muchísimo ”, aseguró.

Alejandra Linares y la nueva Comisión Directiva de Curiyú

Curiyú Ale Linares 1.jpg Alejandra Linares (chaleco verde y buzo blanco con tiras negras) junto a la nueva comisión del Curiyú.

—¿Qué significa para vos ser la primera mujer en asumir la presidencia de Curiyú?

—Me siento orgullosa y con mucha responsabilidad. Creo que las mujeres siempre tuvimos un rol importante dentro del club, sosteniendo, acompañando, estando presentes desde lugares que muchas veces no son tan visibles. Hoy me toca estar al frente, y siento que es momento de que también empecemos a ocupar esos espacios de decisión, con compromiso, mirada colectiva y vocación de equipo.

—¿Cómo fue el proceso que te llevó a presentarte para este cargo?

—La verdad es que se dio de forma natural. No era algo que tenía pensado, pero me fui involucrando cada vez más y surgió la propuesta desde el lado del rugby. Me lo plantearon con respeto y confianza, y eso me hizo pensar que podía aportar desde otro lugar. Sentí que si me lo estaban proponiendo era por algo, y que valía la pena animarme.

—¿Cuáles son los principales objetivos que se propone esta nueva comisión directiva para el corto y mediano plazo?

—En lo inmediato, queremos reforzar el sentido de pertenencia y apuntar fuerte a los jóvenes. En el club se hace un trabajo social muy importante, que muchas veces no se ve, pero que transforma. Creemos que tenemos que seguir por ese camino, porque esos son los valores que sostienen a Curiyú desde siempre. También queremos poner el club en movimiento y que los jugadores se acerquen con su familia, no solo a entrenar, sino también a compartir, colaborar y sentirse parte. Por eso vamos a empezar a organizar jornadas deportivas los fines de semana, para que el club vuelva a ser ese lugar de encuentro que tanto queremos.

—¿Qué legado dejó la gestión saliente y cómo piensan darle continuidad o innovar sobre ese trabajo?

—La gestión saliente dejó un club en marcha, con mucho hecho a pulmón. Se sostuvo en base al esfuerzo de pocas personas, y eso hay que reconocerlo. Nuestra idea es continuar con ese compromiso, pero organizándonos mejor, sumando más voluntades, y abriendo el juego para que todos puedan participar. Queremos un club más ordenado, más activo y con más presencia de la gente en lo cotidiano.

—Curiyú siempre se caracterizó por unir al rugby y al hockey. ¿Cómo se fortalece esa identidad desde la conducción del club?

—Curiyú tiene su origen en el rugby, y muchos años después se sumó el hockey. Hoy en día ambas disciplinas conviven y el hockey también tiene una presencia muy importante. Creo que esa identidad se fortalece dándole a cada disciplina su espacio y su momento, reconociendo su historia y su valor. Y a la vez, integrándolas en actividades compartidas que sumen al crecimiento del club como institución. Cuando trabajamos juntos, todo se potencia.

Presidenta y Vice, juntos

Curiyú Ale Linares 2.jpg Alejandra Linares, presidenta, acompañada por Juan Ignacio Urbani, vicepresidente de Curiyú.

—¿Tenés algún proyecto en particular vinculado a la inclusión o el desarrollo femenino dentro del deporte, ya sea en rugby, hockey o en roles dirigenciales?

—Sí, me interesa mucho que más mujeres se animen a ocupar espacios, no solo dentro de la cancha, sino también en la organización y en los lugares donde se toman decisiones. Creo que es clave abrir el juego y empezar a naturalizar que las mujeres podemos liderar, entrenar, coordinar y aportar desde todos los roles. También quiero que el club sea un espacio realmente inclusivo, donde cada chico o chica que llegue se sienta bien recibido, más allá de su historia o contexto.

—¿Cuál es el mayor desafío que te planteás en este nuevo rol de liderazgo?

—El mayor desafío es sostener, estar presente y lograr que todos se sientan parte. No quiero que esto sea algo personal, sino colectivo. Me gustaría que la gente se acerque, que se involucre, que entienda que el club no lo hace una sola persona, sino todos. Y también mostrar que se puede liderar desde otro lugar, con escucha, firmeza y respeto. No es fácil, pero si se trabaja con honestidad y constancia, se puede.

—¿Qué mensaje le darías a las y los socios del club en este nuevo comienzo de ciclo institucional?

—Que se acerquen, que participen, que el club es de todos. No importa si jugás, si sos familiar, si estuviste siempre o si recién llegás. Todo lo que podamos hacer entre todos va a hacer que Curiyú crezca. Necesitamos manos, ideas, tiempo, ganas. Y también necesitamos volver a disfrutar del club como un lugar de encuentro, donde cada uno tenga un espacio. Estoy convencida de que si tiramos todos para el mismo lado, podemos lograr cosas muy positivas para el club.

—¿Qué rol creés que cumplen los clubes como Curiyú en la sociedad entrerriana más allá del deporte?

—Los clubes cumplen un rol social fundamental. Son espacios de contención, de encuentro, donde se enseñan valores que van mucho más allá de lo deportivo. En un club aprendés a trabajar en equipo, a respetar, a comprometerte, a perder y a levantarte. Y sobre todo, encontrás un lugar donde sentirte parte. En tiempos donde muchas cosas dividen, el club es un lugar que une, que acompaña y que forma personas. Por eso hay que cuidarlo y fortalecerlo.