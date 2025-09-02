Uno Entre Rios | Ovación | Aldosivi

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Tras la derrota ante Boca, la dirigencia del Tiburón decidió finalizar el vínculo con el entrenador. Guillermo Farré sería el próximo técnico de Aldosivi.

2 de septiembre 2025 · 17:54hs
Charlier consiguió seis victorias

Charlier consiguió seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en Aldosivi.

El entrenador Mariano Charlier dejó de ser el director técnico de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla del Torneo Clausura de la Liga Profesional con apenas tres puntos en siete partidos.

La decisión fue tomada por la comisión directiva del club marplatense, que resolvió interrumpir el ciclo. Charlier asumió en su cargo en marzo de este año, con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura.

El fetejo de los jugadores de Boca en La Feliz.

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Cavani titular en Boca este domingo.

Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata

Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Charlie ya había sido el entrenador del Tiburón en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional.

Aldosivi ya tendría reemplazante

El club marplatense tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador. El ex-DT de Belgrano llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia. Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.

