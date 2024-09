Alan Bonansea: "Vivimos del gol y llegó en un buen momento".

“Hicimos un buen partido. Necesitaba los goles. Me sentía muy bien en lo físico, en lo colectivo. Los delanteros vivimos del gol y llegó en un buen momento”, relató Bonansea, en conferencia de presa.

Su recorrido en Patronato

El centrodelantero arribó su contrato en el último mercado de pases. El artillero, que inició la temporada en Estudiantes de Río Cuarto, firmó vínculo en el Santo el 3 de julio. 11 días después tuvo su estreno con la nueva pilcha de trabajo en la victoria del elenco dirigido por Diego Pozo, por 1 a 0. En ese juego reemplazó a Franco Coronel cuando restaban 7 minutos para el final del pleito.

La necesidad de utilizar una referencia ofensiva generó su ingreso en el 11 inicial a los 15 días de su estreno. Alterno la titularidad con Coronel. Se adueñó un lugar en el ataque a partir de la 30° fecha, jornada en la que Patronato sorprendió a San Miguel al superarlo 4 a 2, en calidad de visitante.

“Desde que llegué me sentía bien. La idea del técnico no era la que me podía hacer jugar. Asimismo seguí laburando porqué me dedico a esto. Sabía lo que podía dar, a lo que venía y en la situación en la que estaba el club. Me considero una persona que va al frente en esas cuestiones”, se describió.

Por otro lado, Bonansea resaltó el buen funcionamiento que está protagonizando con Emanuel Dening, su socio ofensivo. “Venimos congeniando muy bien. Ema es un jugador de calidad que hace las cosas fáciles. Me toca hacer el laburo sucio. Estaba tranquilo porque estaba brindado lo mejor para el equipo. Con la llegada del gol estoy más tranquilo. Pero principalmente, muy contento por la victoria del equipo porque veníamos laburando mucho”, valoró.

Luego añadió: “En la semana charlamos mucho. Sabemos las cualidades de cada uno. Se entrena, se labura y uno se acomoda a la idea del técnico. Estamos congeniando bien. Asimismo debemos seguir mejorando para que continúen los triunfos”, apuntó.

Patronato se fue al descanso ganando por la mínima diferencia gracias al gol anotado por Dening, desde el punto penal. El Rojinegro obtuvo la amplia victoria en un cuarto letal del complemento. Fue la jornada en la que el elenco entrerriano capitalizó las situaciones que generó gozando de un alto porcentaje de efectividad.

“No teníamos que fallar ni sobreponernos a ninguna situación porqué todavía el partido no había terminado. Teníamos que seguir laburando. El equipo continuó trabajando para que se den los restantes goles. Nos llevamos los tres puntos y pudimos hacer más goles a partir del 1 a 0”, repasó el jugador que lució el dorsal Rojinegro número 9.

Por último, el santafesino reconoció que, jornada tras jornada, realiza las cuentas necesarias para asegurar la permanencia del Santo en la Primera Nacional. “Todo el tiempo estamos viendo esa situación porque sabemos lo que nos estamos jugando. Eso es importante para lo que estamos viviendo. Somos consciente de la situación que estamos transitando”, cerró.

Emanuel Dening no falla

Emanuel Dening abrió el camino de la victoria de Patronato. A los 27 minutos Manolo canjeó penal por gol para estirar su cifra personal a seis anotaciones con el escudo del Santo. “Presentía que íbamos a tener un penal y tenía pensando en rematar cruzado porque el arquero me conoce. Fui confiado a ese lugar y sirvió para abrir el marcador”, repasó el artillero.

“Sabíamos que si hacíamos un gol en el primer tiempo podíamos ganarlo 4 a 0. Ya lo habíamos hecho contra Agropecuario y con Tristán Suárez. Necesitábamos golear para adquirir mayor confianza. Además pudimos mantener el arco en cero. Ahora debemos jugar de igual a igual el próximo juego con Chacarita. Ojalá sea el puntapié para traernos algo en Chacarita”, se entusiasmó Manolo.

Gol Patronato 1.jpg Emanuel Dening convirtió el gol de Patronato ante Estudiantes. Prensa Patronato

En otra parte de la conferencia de prensa el futbolista formado en la cantera de Newell´s subrayó como una de las principales virtudes la concentración colectiva. “En el partido con Talleres perdimos por una desconcentración. Quilmes nos empató por un detalle. Esta vez estuvimos atentos durante los 95 minutos y eso dio sus frutos porqué tuvimos pocas chances de peligro en contra. . Tenemos que seguir así porque quedan cinco finales para salir de donde estamos”, proyecto.

La primera de esa final será el sábado ante Chacarita, uno de los rivales directo en la pelea por la permanencia. “Ellos tendrán la presión porqué será local. Nosotros tendremos que ir a ganar porque nos ayudará despegarnos del fondo”, concluyó