Agustín Canapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevrolet) se consagró este domingo campeón del Turismo Carretera (TC) y suma cinco campeonatos

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevrolet) se consagró este domingo campeón del Turismo Carretera (TC). Este es su quinto campeonato en el Turismo Carretera, todos con Chevrolet, y quedó cuarto en el historial general de títulos, a un paso del podio.

Canapino obtuvo los certámenes de 2010, 2017, 2018, 2019 y 2025, por lo que superó a automovilistas de la talla de Oscar Gálvez (Ford), Dante Emiliozzi (Ford), Héctor Luis Gradassi (Ford) y Roberto Mouras (Dodge), todos con cuatro logros.

El arrecifeño fue dueño del fin de semana en el trazado paranaense, ya que no tuvo rivales.

Con este título, quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo del "Chivo", con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016).

En tanto, el más ganador de la categoría es Juan Gálvez, que con Ford sumó 9 campeonatos (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960).