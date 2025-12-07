Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevrolet) se consagró este domingo campeón del Turismo Carretera (TC) y suma cinco campeonatos

7 de diciembre 2025 · 12:35hs
El piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevrolet) se consagró este domingo campeón del Turismo Carretera (TC). Este es su quinto campeonato en el Turismo Carretera, todos con Chevrolet, y quedó cuarto en el historial general de títulos, a un paso del podio.

El arrecifeño fue dueño del fin de semana en el trazado paranaense, ya que no tuvo rivales.

Canapino obtuvo los certámenes de 2010, 2017, 2018, 2019 y 2025, por lo que superó a automovilistas de la talla de Oscar Gálvez (Ford), Dante Emiliozzi (Ford), Héctor Luis Gradassi (Ford) y Roberto Mouras (Dodge), todos con cuatro logros.

Con este título, quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo del "Chivo", con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016).

En tanto, el más ganador de la categoría es Juan Gálvez, que con Ford sumó 9 campeonatos (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960).

