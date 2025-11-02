Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino conquistó Paraná y se acerca a su quinta corona

Agustín Canapino fue inalcanzable y ganó en Paraná, donde nunca antes lo había logrado en el TC. Agustín Martínez y Mariano Werner completaron el podio.

2 de noviembre 2025 · 14:52hs
El arrecifeño fue dueño del fin de semana en el trazado paranaense

El arrecifeño fue dueño del fin de semana en el trazado paranaense, ya que no tuvo rivales.

El Turismo Carretera pasó por Paraná, donde en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos Agustín Canapino se quedó con la victoria en la carrera final. El Titán logró su quinta victoria del año, cuarta consecutiva, y se encamina a su quinta corona dentro del TC. Gran labor de los locales Agustín Martínez y Mariano Werner, quienes completaron el podio.

Buen marco de público se dio en el trazado en Sauce Montrull, donde los fanáticos disfrutaron del rugido de los motores multiválvulas. El TC nuevamente pisó suelo entrerriano y al igual que en Concepción del Uruguay –fue en julio–, Agustín Canapino se subió a lo más alto del podio.

Agustín Martínez, Agustín Canapino y Mariano Werner tras la clasificación.

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Agustin Martínez
El tetracampeón de TC se llevó todos los puntos en juego ya que consiguió la pole position el sábado, siendo la 6° en 12 clasificaciones disputadas y el único usuario de su marca en esta estadística. Por la mañana ganó su serie, la 8ª de 11 selectivas. Y luego se llevó la victoria sin oposición. Ya son cinco los triunfos en las últimas seis carreras, de los cuales cuatro fueron consecutivos.

Es así como Canapino se une al selecto grupo de pilotos que lograron una racha de cuatro éxitos al hilo. Ellos fueron: Dante Emiliozzi (1963), Jorge Cupeiro (1965), Roberto Mouras (1985) y Emilio Satriano (1990).

Si bien hubo una neutralización en la primera vuelta, no hubo mayores sobresaltos en el pelotón de adelante. Posteriormente volvió a salir el auto de seguridad en el noveno giro, pero nuevamente prevaleció Canapino por sobre sus rivales. El Titán triunfó con holgura, Martínez se defendió correctamente de los ataques de Mariano Werner y Rossi nunca estuvo cerca del podio. En ese orden cruzaron las primeras posiciones de la carrera.

La palabra de Agustín Canapino

“Agustín (Martínez) me atacó muy bien dos veces, y casi me pasa… Hizo un gran ataque, sin hacer una de más, y yo me defendí bien también, según marcan las reglas”, sostuvo Canapino, que llegó a las 20 victorias en el Turismo Carretera, igualando así la línea de Rubén Luis Di Palma.

“Tener este auto es mérito de tanto trabajo. Quedan dos carreras todavía, el automovilismo es impredecible. Siempre corro para ganar y pensando a la vez.”, señaló el ganador de la prueba.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo en el autódromo de Toay, el 15 y 16 de noviembre.

