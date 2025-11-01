Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Agustín Canapino se llevó la pole position en el Club de Volantes Entrerrianos. Lo siguieron los locales Agustín Martínez y Mariano Werner.

1 de noviembre 2025 · 17:55hs
Agustín Martínez

Agustín Martínez, Agustín Canapino y Mariano Werner tras la clasificación.

Ante un buen marco de púbico el Turismo Carretera realizó su clasificación en Paraná, donde el arrecifeño Agustín Canapino ratificó su buen momento en la categoría y se quedó con la pole position. Los locales Agustín Martínez y Mariano Werner lo escoltaron. La tercera fecha de la Copa de Oro es auspiciada por UNO en su 25° aniversario.

Agustin Martinez
Agustín Martínez se ubicó segundo.

Agustín Martínez se ubicó segundo.

Por sexta vez en la presente temporada Canapino se quedó con el mejor registro clasificatorio en una jornada sabatina y destaca que junto al Camaro del Canning Motorsport son el equipo a vencer. Para destacar lo del cuatro veces campeón de TC porque en su primera vuelta lanzada estableció una buena marca que ya lo dejaba como poleman, pero no solo eso, sino que en su segundo intento lo mejoró y dejó en claro su supremacía actual.

La palabra de Agustín Canapino

“Estoy contento por lo de hoy pero ya estamos pensando en mañana. Estoy pasando este momento porque tengo el mejor equipo y el mejor auto. En mi segunda vuelta pude mejorar una décima y fue muy importante porque en definitiva fue la que me permitió ganarle a mi tocayo (por Agustín Martínez)”, señaló Canapino en Campeones.

El poleman empleó 1’24”167/1000, que permitió bajar 720/1000 el récord del trazado, que estaba en poder de Julián Santero (Mustang) desde 2024.

En su regreso a los primeros planos y sobre el final de la clasificación apareció Agustín Martínez. El Gurisito con el Mustang quedó a escasos 044/1000 del líder y demostró que está para correrlo a Canapino.

La tercera posición la ocupó Mariano Werner también con un Mustang. El local se posición a 182/1000 y buscará tener un buen cierre de fin de semana ante su gente. Mariano tiene muy pocas chances de pelear por el título, pero lo dará todo hasta el final, como ya es un sello característico del ídolo de Ford.

La cuarta posición quedó en manos de Matías Rossi. El Misil quedó muy lejos, a 444/1000 de Canapino y necesita de una victoria para pelear por el título. Quinto se posicionó Marcos Landa (Camaro) a 478/1000, sexto lo hizo el actual campeón Julián Santero (Mustang) a 596/1000, séptimo el cordobés Facundo Chapur (Torino NG) a 618/1000, octavo Juan José Ebarlín (Camaro) a 633/1000, noveno Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 646/1000 y décimo Santiago Mangoni (Camaro) a 668/1000. El uruguayense Nicolás Bonelli quedó 23° a un segundo de la punta.

La actividad de este domingo se iniciará con las tres series iniciales desde las 10.10, 10.35 y 11, respectivamente. En la primera largarán Canapino y Rossi en primera fila; la segunda será para Martínez y Landa; mientras que la tercera irá con Werner y Santero. En tanto que la carrera final a 25 vueltas o 50 minutos de carrera se iniciará desde las 13.30.

Agustín Canapino Mariano Werner Paraná Agustín Martínez
El Gurisito con el Mustang del equipo del Gurí volvió a los primeros planos este fin de semana.

