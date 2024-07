Agustín Asmu es presente y futuro del tenis de mesa argentino

Agustín Asmu, de 14 años y oriundo de Paraná, se quedó con el Nacional Sub 15 de tenis de mesa y salió segundo en la categoría Sub 19. Se va a Portugal.

El nacido en la capital provincial, Agustín Asmu, de 14 años, atleta de la Asociación Paranaense de Tenis de Mesa (Aspatem), se quedó con el Torneo Nacional Sub 15 y alcanzó el segundo puesto en la categoría Sub 19. La competencia se disputó en Oberá, Misiones, y el Panzaverde logró posicionarse como uno de los mejores.

En la final de Sub 15, Agustín derrotó a Giuliano La Via de San Luis por 3 sets a 1.

Agustín Asmu 1.jpg Agustín Asmu pasó por la redacción de UNO. UNOER/ Alan Barbosa

Asmu ganó el evento más impportante del calendario anual de la FATM (Federación Argentina de Tenis de Mesa), ya que reúne a los mejores deportistas del país y cuenta con la participación de atletas argentinos que se desempeñan en Europa.

UNO se reunió con el jóven talentoso y Yamil Asmu, su padre, para dialogar sobre el gran desempeño en el torneo Nacional, sus objetivos en el deporte y el calendario ajustado que tendrá que afrontar dentro de dos semanas, con viajes internacionales en el medio.

“Estoy muy contento. Era un título que me faltaba el de campeón nacional individual en Sub 15 así que fuimos a buscarlo. Además, contento porque hice una muy buena participación en la Sub 19, llegando a la final jugando contra muy buenos jugadores. Fue una sorpresa jugar el último partido porque jugué con jugadores que juegan en ligas europeas. Esperaba hacer un buen torneo pero no llegar a la final”, comenzó el campeón en Sub 15.

“Ahora vamos a trabajar a pleno porque se vienen viajes muy importantes en el crecimiento de mi carrera”, sentenció Agustín.

En relación a los mencionados viajes, Yamil, su papá, contó: “A mediados de agosto se va a un campamento de entrenamiento al Cenard. En los últimos días del mes viajarán a Lima, Perú, al Panamericano a defender la camiseta de la Selección Argentina y a la vuelta, que será en septiembre, armará el bolso nuevamente con destino a Portugal. Allá va a estar seis meses gracias a una beca deportiva que él consiguió. La intención es que pueda quedar un par de meses más”.

“Se elige Portugal porque en Mirandela hay un centro internacional de entrenamiento. Hay 30 mesas, gimnasio, comedor. Con entrenadores espectaculares”, se refirió Yamil al lugar que irá su hijo, Agustín, a seguir especializándose en el deporte.

Agustín Asmu: "Mi sueño es disputar un Juego Olímpico"

Agustín Asmu 2.jpg Agustín Asmu es presente y futuro del tenis de mesa argentino UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, el crack paranaense contó de sus primeros días en el ping pong. “Empecé a los seis años. Primero jugaba contra una pared y un día jugué en la mesa contra otro. Desde ese día no paré. Es algo muy importante en mi vida. La familia, el ping pong y los amigos es mi lema en la vida”.

“Cuando estoy en Paraná practico dos horas de mesa y una de físico por día. Y cuando viajo se hacen de cuatro a seis horas de mesa y una más de físico. Es importante la práctica como también los torneos”, dijo Agustín con respecto a las horas que le demanda el deporte.

En relación a su partida hacia el Viejo Continente, el jugador de Tenis de Mesa expresó: “Los entrenamientos en Portugal son los mejores. Se encuentran jugadores de todo tipo y nivel. También está la experiencia personal de poder estar allá todo ese tiempo, de viajar a diferentes lados y aprender diferentes tipos de culturas”.

“Será mi segundo viaje a Portugal. Para esta vez conseguí un club. Ahí haré mis primeras experiencias en una liga europea. Quiero hacer un buen desempeño para poder seguir escalando”, sentenció el jugador de 14 años.

Por último, se refirió a objetivos a largo plazo: “Quiero seguir escalando divisiones y llegar a un nivel profesional muy alto. Con la Selección, las aspiraciones son llegar a competir con la mayor. Los Juegos Olímpicos es otro sueño que tengo pendiente en mi carrera. Ojalá se pueda cumplir”.