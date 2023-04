Acuatlón del Litoral, el sábado en el Balneario Municipal

Viviana Paiva y Lautaro Ferraroti , organizadores de esta competencia, hablaron con Ovación. “Esto surge porque somos amantes de las pruebas combinadas y en este caso combinamos el pedestrismo con la natación en el río. Correr y nadar y como siempre digo, nuestra costanera es un lugar ideal para hacer deportes y mucho más si son pruebas combinadas así que los esperamos este sábado. Ojalá el tiempo acompañe. A las 15 largamos. Hasta el momento tenemos una buena convocatoria de inscriptos y preinscriptos así que ahí estamos, óptimos” , expresó Paiva dándole el pase a Ferraroti quién agregó lo suyo en este sentido: “La idea es inyectarle a la ciudad una nueva prueba. Si bien ya se han hecho acuatlones, la idea es inyectarle algo fuerte para que se posicione en el Litoral y es por eso que lleva su nombre. Hemos trabajado fuerte para llegar a esta instancia y ya tenemos 100 corredores inscriptos y muchos de ellos viene de otras ciudades importantes. Queremos que Paraná sea un epicentro de pruebas combinadas. Con este potencial como no trabajar con ganas para que la ciudad se luzca ese día y podamos tener muchos atletas”.

¿Cómo esta el acuatlón en la zona? Lo cuenta Viviana. “La gente todavía lo ve como una novedad al acuatlón, no los triatletas o personas que ya tienen experiencia en esto. Acá en Entre Ríos no se hace lamentablemente. Es un deporte que desde el año pasado está inserto en las escuelas también como un campeonato regional y nacional y nosotros nos tenemos representantes. Entonces si los más chicos no ven esta prueba nosotros tampoco vamos a tener nuestro propios representantes en acuatlón. La idea es generando y posicionando la prueba combinada porque tenemos todo para hacerlo y esa es la idea”.

Mucha gente confunde duatlón con esta disciplina. Lautaro se encargó de marcar las diferencias. “El duatlón se hace generalmente en temporada de invierno cuando termina la actividad en el agua y el acuatlón es justamente una prueba combinada en el agua. Se está usando mucho en Europa donde hay muchos campeonatos. Muchos atletas de elite usan el acuatlón como para ponerse a punto en otras pruebas”.