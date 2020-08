Una imagen tristísima

Mientras hablamos a diario del avance del Covid 19 y se espera por una vacuna, hay una pandemia que avanza a pasos agigantados y de la que muy pocos hablan en los medios de comunicación. No son todos, pero casi. Y ese tema es la pobreza. Ya veníamos castigados como país por pésimas gestiones y ahora con el coronavirus el golpe de nocaut está a la vuelta de la esquina. Desde hace varios meses, inclusive antes de la cuarentena, que vengo observando una imagen difícil de borrar de mi mente y que hace ruido, más cuando uno tiene la fortuna de tener trabajo, techo y comida. No es que me hago responsable ni mucho menos porque sé que no es así, pero esa imagen da vueltas igual, provoca tristeza y preguntas constantes. ¿Los políticos ven esta situación? ¿La advierten? ¿Hacen algo? ¿O directamente no les interesa?

Son preguntas que seguramente vos también te hacés y que poco entendimiento le vas encontrando a medida que todo esto avanza. Los únicos que hacen algo son las ONG y alguno que puede dar una mano individualmente. Pero no es así, para eso hay un Estado, ausente, pero hay. Lo mencionado es solo un ejemplo de esta situación. Seguramente hay muchos más y en un montón de otros lugares.

Por ejemplo, en el centro, donde trabajo normalmente, observo cada mañana, tarde y noche a personas que se meten adentro de los contenedores de basura buscando lo que sea. Ropa, cartones, chapas, artefactos o hasta comida que muchas veces está en pésimo estado. Frente a Diario UNO, me tocó ver una tarde, al salir tras cumplir con mis obligaciones laborales, cómo un muchacho que no pasaba los 40 años (parecía de 60) masticaba como un perro un hueso que casi ni carne tenía. Un horror, pero real. Eso es lo que pasa en las calles y en los barrios. Y esto va cada vez peor. Y disculpas por mi falta de optimismo, pero no puedo encontrarlo y menos en este momento. Esto lo he visto en la capital entrerriana. Es una observación que hago en mayores y en niños fundamentalmente, pero hay datos oficiales que también hablan. A tener en cuenta: a fines de este año, unos 756.000 niños, niñas y adolescentes más habrán caído en situación de pobreza en el país, en relación al último semestre del año anterior, por la pandemia de coronavirus, según las proyecciones que forman parte del informe presentado en los últimos días por Unicef, basado en las estimaciones de caída del PBI y de la Encuesta Permanente de Hogares. Unicef alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil monetaria en Argentina, que en el segundo semestre de 2019 afectaba al 53% de los menores y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020; mientras que la pobreza extrema treparía del 14,1 al 16,3% en el mismo período.

El estudio Efectos del Covid-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina plantea que, de cumplirse una caída del PBI esperada de 5,7 puntos, la cantidad de menores pobres pasaría de 7 millones en 2019 a 7,7 millones hacia finales de 2020; y aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema aumentarían de 1,8 a 2,1 millones. Números fríos que dicen mucho. Ojalá algún día se encuentre un rumbo, pero en serio, no de la boca para afuera.