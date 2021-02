Paraná: bendita o maldita lluvia

Está claro que se necesitan obras para poder resolver estas falencias y que hay otras que se hicieron y que no aportaron soluciones a los problemas enumerados anteriormente. En la memoria de todos los paranaenses todavía está la trágica muerte de Fiorella Furlán, quien no pudo escapar a lo que fue una verdadera trampa mortal, cuando su auto fue arrastrado por la corriente hacia el arroyo Antoñico aquel 14 de diciembre de 2019. La calle General Gálvez se transformaba en una emboscada cada vez que diluviaba y los vecinos de ese sector de la ciudad ya lo habían advertido. Ahora, la actual gestión municipal anunció que se harán trabajos importantes como una nueva alcantarilla, construcción de un conducto sobre el cauce del arroyo, sistematización de desagües de calle y viviendas, restablecimiento de la conexión vial, seguridad en la circulación peatonal y readecuación de la iluminación. Una obra necesaria que traerá alivio a los vecinos, aunque no es la única que se requiere.

El entubamiento de los arroyos, sobre todo donde hay construcciones precarias a la vera de los mismos, es algo que también debe demandar la atención de los funcionarios. Otro punto sería controlar el estado de los puentes que existen arriba de los cursos de aguas, para no tener sorpresas como la caída del sector peatonal en el que está en calle Moreno. Resulta hasta irrisorio que esa obra, quizás una de las últimas que realizó la gestión anterior, haya quedado prácticamente inutilizable porque llovió de manera abundante durante algunos minutos.

Por otro lado, ¿es mucho pedir que se pueda hacer un relevamiento de los árboles antiguos que hay en Paraná o de los que están en condiciones precarias para que luego de cada tormenta no los tengamos que ver caídos sobre los autos en las calles? Creo que se puede hacer, como así también ver cuáles son las cuadras que necesitan asfalto, ya que son de tierra o broza y se tornan intransitables cada vez que llueve. Los llamados que recibe Protección Civil de la Municipalidad son muchos cada vez que llueve de manera torrencial, por lo que las necesidades se amontonan, y esto no es algo nuevo. Desde hace años la ciudad de Paraná sufre inconvenientes y será cuestión de afinar el lápiz para anotar cuáles son los que necesitan una urgente solución y cuáles pueden esperar un poquito.

Lo que está claro es que, en muchos aspectos, la capital provincial no está preparada para soportar algunos fenómenos climatológicos. O al menos digamos que, cuando se desatan, el drama se apodera de numerosos vecinos. Algunos hasta rezan para que la tormenta pase pronto, o recurren a viejas costumbres para cortarla, como la famosa “cruz de sal gruesa que se hace hacia al núcleo de la misma y el cuchillo que se clava en el suelo con el filo hacia el centro”. Así figura el método más eficiente cuando uno conversa con los vecinos, o recurre a Google.

Para algunos, la lluvia es una bendición, sobre todos para los que sufrieron una sequía de varios meses y vieron debilitados sus cultivos. Para otros, el agua que viene desde arriba es una maldición. Depende, entonces, de a quién le preguntemos en nuestra querida capital provincial.