Otro aumento y a mirar la bici con cariño

Los impuestos internos un 7,6%, por el traslado de la inflación minorista que registró en el tercer trimestre del año pasado. El aumento, automático, ha sido postergado en ocasiones anteriores. Pero dado al atraso de precios del sector -estiman un 11%- la expectativa es que Energía esta vez lo deje correr y permita una suba con la que las petroleras puedan sumar algún decimal más que los acerque al precio que buscan. Ayer se registró un aumento en los surtidores de la capital entrerriana. Fue de un 3,5% y el precio ahora de la nafta súper es de 76,10 en la YPF en la ciudad de Paraná.

Estos números dejan en claro que cada vez es más caro mover un vehículo a los argentinos. Es que con la aplicación del ajuste en los precios de los combustibles al público, la nafta pasará de costar 1,15 dólares por litro promedio a 1,28 dólares. Así, el precio de la nafta en la Argentina superará al de Chile y de Brasil, y se ubica segunda en América Latina después de Uruguay.

Todo esto se da en el marco de la voluntad del gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, de reducir su nivel de intervención en la determinación de precios de los combustibles.

Según una de las empresas refinadoras del mercado, los precios en surtidor deberían actualizarse un 15% para acompañar todos los aumentos de costos. Pero este porcentaje quedó descartado por el Gobierno.

Cabe destacar que hace unos 10 días hubo un aumento. Tal incremento de las naftas de la semana pasada se debió puntualmente a la actualización de los valores de los biocombustibles, que se incrementaron un 59,3% para el biodiesel y un 33% para el bioetanol de caña de azúcar. Hasta mayo, además, se esperan más aumentos mensuales en los precios de los biocombustibles, aunque serán de menores magnitudes (de entre el 2% y el 12%).

En el plano internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados pactaron un recorte en la producción de crudo, que pasará de los 7,7 millones de barriles diarios actuales a 7,2 millones. Esto generó un incremento acelerado del Brent -el precio internacional-, que en dos meses se incrementó casi 13 dólares.

A futuro, la suba del Brent podría generar más aumentos de precios, aunque todavía es prematuro proyectar en qué rango se estabilizará el valor internacional del crudo, ya que todavía rige la volatilidad por las cuarentenas intermitentes de coronavirus.

Cualquier factor internacional, o aumento de impuestos a nivel nacional viene bien para aumentar los costos de los combustibles. Ante los bolsillos cada vez más flacos de los ciudadanos y que ven que cada vez cuesta más mover un auto. No para paseo, sino como móvil de transporte para ir al trabajo o realizar actividades diarias.

Tendrán que buscar medios de transporte que no generen gasto. Un ejemplo la bicicleta. Pero en el caso de la ciudad de Paraná no está para nada diseñada para que las personas vengan a trabajar en ese medio de transporte tan usado en países desarrollados. No hay bicisendas, tampoco lugares para dejarlas e ir a trabajar normalmente. Lejos de ciudades como Rosario, que viene trabajando sobre ese tema.

Nada preparado. Lo que se sabe es que desde hoy un litro de nafta es más caro y otro golpe al bolsillo de todos. Porque el dicho de que si aumenta la nafta aumenta todo sigue más vigente que nunca en este país.