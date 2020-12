Derechos que son impostergables

Desde el Observatorio de Personas con Discapacidad de Entre Ríos, que este año siguió trabajando de manera virtual, señalan que los inconvenientes con las obras sociales es uno de los temas recurrentes que son abordados en los encuentros online. Fernanda Carmona, una de las referentes de la agrupación, aseguró a UNO: “Seguimos dando vueltas sobre las mismas cuestiones, porque no se han solucionado. Están siempre en agenda los incumplimientos de las obras sociales, ya que los pagos que no son a término, los profesionales quedan sin cobrar, y está ahora el tema del nomenclador”, indicó, en referencia al catálogo donde se detallan las técnicas médicas o terapéuticas utilizadas por los profesionales de la salud para un tratamiento o una prestación, con su arancel correspondiente, un aspecto que permanece desactualizado respecto a los costos reales.

miradas.jpg Derechos impostergables Foto Ilustrativa

“Con una de las obras sociales con la que persisten los inconvenientes es con la de la provincia (Iosper). Pero no es la única”, sostuvo Carmona.

El transporte es otro asunto que ha causado frecuentes reclamos -si bien a partir de la pandemia del Covid-19 quedaron suspendidos los viajes de media y larga distancia y recién se está retomando parcialmente el servicio-, ya que no siempre está garantizado que las personas con discapacidad puedan viajar a otra ciudad de manera gratuita, tal se establece en la ley vigente, que los habilita incluso a hacerlo con un acompañante. Los escollos aparecen al momento de solicitar, ya sea on line o en forma presencial, el o los pasajes correspondientes, y encontrarse con que no hay cupo, ya que la normativa indica que debe haber dos asientos para este fin en cada unidad. “Desde mi punto de vista, con la reanudación del servicio de transporte, va a ser más difícil que antes acceder a este derecho”, observó Carmona.

Por último, concluyó que el tema de la accesibilidad para quienes tienen movilidad reducida es otro aspecto que muchas veces no se tiene en consideración. “Intentamos avanzar, pero seguimos lidiando con muchas cuestiones y hay derechos que no se respetan”, dijo al respecto, dando cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de discapacidad.