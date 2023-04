Apabi: mucho talento, poca pista

Allí Marcos no estuvo solo ya que un grupo de crossitas lo acompañaron y cumplieron con creces en un trazado óptimo, no como el de Paraná que necesita una remodelación urgente, por estos pibes y para que más jóvenes se sumen a esta apasionante disciplina. Hoy son cerca de 25 los pilotos del club, pero si el trazado estuviera en condiciones serían más. De eso no me cabe la menor duda.

La última vez que el trazado paranaense lució apto para la práctica de este deporte fue en el 2013 cuando se corrió un Campeonato Nacional. El talento está y el reclamo también. Pasaron muchas dirigencias por el club y ninguna pudo conseguir que el trazado mejore. Lo intentaron, pero jamás fueron escuchados.

El BMX, además de ser una disciplina apasionante y vertiginosa, es un deporte y como todos los deportes su labor es enseñar, educar, contener y esta última es una labor clave. Lamentablemente, y según lo expresan los propios padres, los chicos se van desmotivando al ver el mal estado del circuito. Claro, muchos de ellos compiten a nivel nacional e internacional y cuando lo hacen corren en pistas increíbles. Acá eso no les pasa y van perdiendo las ganas de seguir arriba de la bici. O dejan o se mudan a otra disciplina deportiva.

¿Y porque no hay respuestas de lo sectores privados y públicos? Es una pregunta que se les hace todo el tiempo a los allegados a Apabi, pero la respuesta es la misma desde hace años “La verdad no sabemos”, te dicen.

Con Lucía Varisco, por ejemplo, tuvieron un contacto, pero ni siquiera la hija de Sergio, quién en un momento le dio una mano a Apabi, entiende porque la Municipalidad o otra entidad les da una mano con las máquinas al menos. En definitiva son todas charlas, pero que no llegan a nada. Se habla mucho y se hace poco.

Hoy la pista, entre otras cosas, necesita el asfaltado de la primer recta y las tres curvas. Para ello hay que tener máquinas trabajando en el lugar. La luz funciona, pero se necesita de un cambio también porque son de varios años atrás.

Encima hay que remarcar que la entidad sufrió varios robos y lo que se perdió nunca más de recuperó. Se perdieron herramientas que servían para mantener el predio.

Apabi necesita mejorar la pista y necesita que alguien le de una mano porque el talento está, pero con esta pista se está muriendo. Si la pista mejora, seguro habrá más pilotos en Paraná y la disciplina seguirá viva. ¿Se podrá? Ojalá porque el Gazzano es un espacio hermoso y el BMX también.