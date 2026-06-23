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Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la instalación de la planta asfáltica

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, firmó el decreto de adjudicaicón de la planta asfáltica municipal que se emplazará en el Parque Industrial.

23 de junio 2026 · 12:00hs
El intendente de Villaguay

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, firmó el decreto de adjudicaicón de la planta asfáltica municipal que se emplazará en el Parque Industrial
El intendente de Villaguay

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, firmó el decreto de adjudicaicón de la planta asfáltica municipal que se emplazará en el Parque Industrial

El presidente municipal de Villaguay, Adrián Fuertes, encabezó este martes la firma del Decreto N.º 2325/2026, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública Nº 03/2026 para la provisión, instalación y puesta en marcha de una planta asfáltica que será emplazada en el Parque Industrial de la ciudad.

El acto institucional contó con la presencia de la viceintendenta Diana Baccaro; el secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, Cr. Gonzalo Devetter; el secretario de Gobierno, Educación y Cultura, Dr. Florencio Montiel; el secretario de Asuntos Legales e Institucionales, Miguel Federik; el secretario de Desarrollo, Infraestructura y Hábitat, José María Cisneros; el secretario de Producción y Empleo, Horacio Manzato; la secretaria de Turismo, Deporte y Ambiente, Cecilia Revoredo; además de concejales de los distintos bloques políticos y directores municipales.

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La adjudicación fue otorgada a la firma LUCAAL S.R.L., para la provisión de una Planta Asfáltica Modelo VORTEX 500 M, luego de que la propuesta fuera evaluada técnica, económica y financieramente por las áreas competentes de la Municipalidad, con la participación de profesionales especializados y el correspondiente análisis de la Comisión de Compras.

La inversión asciende a USD 565.900, contemplando además una modalidad de financiamiento especialmente favorable para el Municipio, con pagos distribuidos a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días, sin costos financieros adicionales.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó la trascendencia de esta adquisición para el futuro de Villaguay. “La incorporación de una planta asfáltica propia es una inversión histórica para nuestra ciudad. Durante muchos años los vecinos reclamaron soluciones definitivas para el estado de nuestras calles y hoy estamos dando un paso fundamental para fortalecer la capacidad operativa del municipio y avanzar con más obras de pavimentación, bacheo y mantenimiento vial”, expresó Fuertes.

Asimismo, remarcó que la concreción de esta inversión es el resultado de una administración responsable de los recursos públicos y del esfuerzo de toda la comunidad villaguayense.

Según se expresa en los considerandos del decreto, la incorporación de esta planta permitirá incrementar significativamente la capacidad municipal para ejecutar obras viales, optimizar recursos, reducir costos operativos y fortalecer la autonomía del Estado local en materia de infraestructura pública.

La nueva planta asfáltica será instalada en el Parque Industrial de Villaguay y representa una de las inversiones en bienes de capital más importantes realizadas por el municipio en los últimos años, consolidando una herramienta estratégica para continuar mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.

Villaguay decreto planta asfáltica Adrián Fuertes
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