Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Un joven de 20 años resultó gravemente herido en un choque entre su motocicleta y un camión cuyo conductor se dio a la fuga. El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la esquina de Saldaña Retamar y Concepción del Uruguay, en la zona sur de Villaguay .

El motociclista conducía una Zanella ZT cuando fue impactado por un camión. Producto del fuerte golpe, el joven sufrió escoriaciones en la región dorsal lumbar, fractura de cráneo, fractura de cadera y fractura de sacro.

Fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa, donde recibió atención de urgencia por el médico de guardia y fue evaluado también por el galeno policial, quien confirmó la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, el conductor del camión emprendió la huida. Un operativo de búsqueda a cargo de efectivos de Comisaría Primera permitió localizar el vehículo en la zona oeste de la ciudad. Allí se identificó al chofer, un hombre de 40 años, a quien se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió a su identificación formal y a las diligencias legales correspondientes.

La División Policía Científica realizó las pericias en el lugar del impacto y en el sitio donde fue hallado el camión. Se investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades y establecer si hubo imprudencia o negligencia por parte del conductor del transporte de carga.