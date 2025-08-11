Un joven de 20 años resultó gravemente herido en un choque entre su motocicleta y un camión cuyo conductor se dio a la fuga. El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la esquina de Saldaña Retamar y Concepción del Uruguay, en la zona sur de Villaguay.
Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven
El accidente en Villaguay
El motociclista conducía una Zanella ZT cuando fue impactado por un camión. Producto del fuerte golpe, el joven sufrió escoriaciones en la región dorsal lumbar, fractura de cráneo, fractura de cadera y fractura de sacro.
Fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa, donde recibió atención de urgencia por el médico de guardia y fue evaluado también por el galeno policial, quien confirmó la gravedad de las lesiones.
Mientras tanto, el conductor del camión emprendió la huida. Un operativo de búsqueda a cargo de efectivos de Comisaría Primera permitió localizar el vehículo en la zona oeste de la ciudad. Allí se identificó al chofer, un hombre de 40 años, a quien se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió a su identificación formal y a las diligencias legales correspondientes.
La División Policía Científica realizó las pericias en el lugar del impacto y en el sitio donde fue hallado el camión. Se investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades y establecer si hubo imprudencia o negligencia por parte del conductor del transporte de carga.