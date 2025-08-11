Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Un joven de 20 años resultó gravemente herido en un choque entre su motocicleta y un camión cuyo conductor se dio a la fuga en Villaguay.

11 de agosto 2025 · 21:08hs
El accidente en Villaguay dejó a un joven con heridas graves.

El accidente en Villaguay dejó a un joven con heridas graves.

Un joven de 20 años resultó gravemente herido en un choque entre su motocicleta y un camión cuyo conductor se dio a la fuga. El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la esquina de Saldaña Retamar y Concepción del Uruguay, en la zona sur de Villaguay.

El accidente en Villaguay

El motociclista conducía una Zanella ZT cuando fue impactado por un camión. Producto del fuerte golpe, el joven sufrió escoriaciones en la región dorsal lumbar, fractura de cráneo, fractura de cadera y fractura de sacro.

Las casillas de madera fueron rápidamente consumidas por el fuego en Concepción del Uruguay.

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Un hombre se descompensó y murió en la vía pública en Paraná., fue en las adyacencias de una sala de juegos.

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa, donde recibió atención de urgencia por el médico de guardia y fue evaluado también por el galeno policial, quien confirmó la gravedad de las lesiones.

Embed

Mientras tanto, el conductor del camión emprendió la huida. Un operativo de búsqueda a cargo de efectivos de Comisaría Primera permitió localizar el vehículo en la zona oeste de la ciudad. Allí se identificó al chofer, un hombre de 40 años, a quien se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió a su identificación formal y a las diligencias legales correspondientes.

La División Policía Científica realizó las pericias en el lugar del impacto y en el sitio donde fue hallado el camión. Se investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades y establecer si hubo imprudencia o negligencia por parte del conductor del transporte de carga.

Villaguay choque Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
La Justicia condenó a Guillermo Smaldone.

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: Fue entregado livianamente a sus padres, criticó Néstor Roncaglia

Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

chajari: un hombre esta grave tras ser apunalado en una gresca familiar

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Ver comentarios

Lo último

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

Ultimo Momento
Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Policiales
Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los asaditos y mensajes con Cardona Herreros

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Adolescente golpeó a policías: Fue entregado livianamente a sus padres, criticó Néstor Roncaglia

Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

Ovación
River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

Libertadores 2025: la Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final

Libertadores 2025: la Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final

La provincia
Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Dejanos tu comentario