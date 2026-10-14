Vialidad Nacional fiscaliza obras en puente Victoria - Rosario: habrá restricciones de tránsito hasta fin de octubre

La reconstrucción de losas de hormigón en el kilómetro 59 de la Ruta Nacional 174 genera reducción de calzada, paso alternado las 24 horas y limitaciones para transporte pesado

Vialidad Nacional mantiene la supervisión constante sobre los trabajos que ejecuta la empresa concesionaria Alto Delta S.A. en la conexión vial que une Rosario y Victoria. Las intervenciones actuales se enfocan en la reconstrucción de losas de hormigón a la altura del kilómetro 59 de la Ruta Nacional 174.

Como consecuencia de los tiempos técnicos requeridos para el fraguado del material, la circulación sobre el carril mejorado continuará restringida al menos hasta el 31 de octubre. Durante este lapso, el tránsito se gestiona mediante un paso alternado de a una mano por vez, activo las 24 horas, bajo el control de banderilleros.

Vialidad Nacional fiscaliza obras en la conexión vial Rosario-Victoria y advierte por restricciones de tránsito hasta fin de octubre

Tareas obligatorias

Asimismo, en función de las exigencias operativas de las tareas en curso, se sostiene la restricción a la circulación para vehículos especiales de más de 2,80 metros de ancho (carretones) a lo largo del enlace vial. Cabe destacar que estas tareas forman parte de las obras obligatorias estipuladas en el contrato de concesión supervisado por el organismo estatal.

Frente a las posibles variaciones en los tiempos de viaje, Vialidad Nacional solicitó a los conductores reducir la velocidad en la zona de obras, respetar la señalización y atender de manera estricta las indicaciones de los banderilleros, aconsejando prever demoras