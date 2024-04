Vacía y sin atención: afiliados a la obra social Ossacra exigen respuestas

“Ossacra atendía en calle Andrés Pazos y me acerqué para concretar un trámite”, indicó un afiliado a UNO, “sin embargo me informó una persona que habían cambiado de sucursal a calle 25 de Junio 116, es decir que no se notificó a los afiliados de ningún modo formal sobre este cambio ”. El paranaense comentó que se acercó a la nueva delegación este viernes por la mañana para poder realizar su trámite pero se encontró con un local cerrado con llave, luces apagadas y sin ningún empleado para la atención, ni horarios en la puerta.