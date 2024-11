Somos UNO, hoy más que nunca La adaptación a los tiempos que corren es algo que acompañó a UNO de Entre Ríos desde sus primeros pasos. Por Mauro Meyer 17 de noviembre 2024 · 11:40hs

No es un buen momento para la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país. Más allá de las vicisitudes que puedan tener cada uno, es un año complicado para los que intentan mantener informada y entretenida a la población en cualquiera de los formatos. Y hay un denominador común que los traspasa a todos en esta época, que es el económico. El ingenio debe estar a la orden del día para cumplir con los compromisos en las diferentes empresas en la cual se abraza al periodismo con mucha pasión. Quizás no es un buen momento para dedicarse a esta profesión, pero el fuego interior y las ganas de dar a conocer noticias pueden más que cualquier crisis financiera. Y UNO no escapa al panorama que describí.

Hubo que adaptarse a un presente que golpea desde diferentes ámbitos, sin perder la esencia que no caracterizó durante 24 años. Esa misma que nos llevó a ser el diario líder en la provincia en circulación y en venta comercial prácticamente desde sus comienzos, allá por el 12 de noviembre de 2000. Mucha agua pasó por debajo del puente, lanzando productos periodísticos que fueron un rotundo éxito y otros no tanto. Tratando siempre de innovar para no estancarse, algo que siempre distinguió a este prestigioso medio. Con aciertos, muchos, pero también con errores de los cuales siempre se trató de aprender para no repetirlos.

tapa portada diario uno 12 de noviembre de 2000. Somos UNO, hoy más que nunca En lo personal, empecé en esta profesión precisamente en UNO, desde sus inicios, por lo que puedo dar fe de toda la transformación que vivió en todos estos años. Como dije anteriormente, cambios necesarios para acomodarse a diferentes etapas, teniendo siempre la premisa de respetar al lector. Hoy, en un nuevo aniversario, el objetivo sigue siendo el mismo: seguir creciendo. No es sencillo, por lo dicho anteriormente, pero no tengo dudas de que todas las personas que hoy forman parte de esta empresa empujan para adelante. En sus diferentes funciones buscan mantener en pie a un gigante periodístico que mucha gente en la provincia sigue eligiendo todos los días para informarse de la mejor manera. Por eso, no tengo dudas que somos UNO, hoy más que nunca. Y trataremos de seguir así por mucho tiempo. Como el camaleón, adaptándonos para sobrevivir en tiempos difíciles. Siempre creciendo Desde el primer día que Diario UNO vio la calle, presentó novedades que intentó seducir al lector entrerriano. Y a ese objetivo lo alcanzó en pocos meses, agotando ediciones y transformándose en un medio líder en la provincia. El matutino se impuso rápidamente en la elección de la gente. UNO ANIVERSARIO.jpg Pero ese liderazgo también trajo un compromiso importante, la necesidad de aportar productos innovadores que mantengan la predilección del público. Además, con el correr de los años hubo que adaptarse a los cambios tecnológicos y crecer hasta transformarse en uno de los multimedios más importantes de la región. Comprender que había que adaptarse a los requerimientos de la gente hizo que nazca la versión digital (unoentrerios.com.ar) que en la actualidad es una referencia y una importante usina de información. La web se constituye en una plataforma ágil y dinámica que acompaña en su línea de trabajo a la gráfica para estar brindando un servicio de contenido permanente. Está claro que faltaba otra pata importante para seguir transformándose en una empresa multimedia: la radio. Así nació La Red Paraná 88.7, siendo líder en la actualidad en materia de transmisiones futbolísticas y con una mañana a pura información de la mano de Roni Amore y un gran equipo. Así, UNO cerró un círculo pero abrió nuevas puertas, más oportunidades para seguir creciendo, algo que en 24 años de vida nunca dejó de hacer, más allá de los obstáculos que tuvo que sortear.