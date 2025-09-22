Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador El paranaense Angelo Bellott fue medalla de oro en Junior Classic Physique. También fue plata en Senior en Classic Physique. 22 de septiembre 2025 · 19:42hs

Ángelo Bellot con sus medallas, junto a su entrenador.

El paranaense Ángelo Bellot se trajo dos medallas del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo en Ecuador. Ganó la presea de oro en la modalidad Junior en Classic Physique y la de plata en Senior Classic Physique, teniendo así un excelente desempeño con el que coronó todo su esfuerzo.

Bellot, de 19 años, entrena rigurosamente y sigue una dieta estricta desde los 12, con el objetivo de llegar a la cima del fisicoculturismo, siendo un claro ejemplo de sacrificio, disciplina y pasión.

El mensaje a Ángelo Bellot Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUARK (@fuarkok) "Este triunfo no es solo de Ángelo y Maxi –su entrenador–, sino también un orgullo para toda la comunidad fitness. les mandamos el reconocimiento que se merecen por tanto esfuerzo, disciplina y pasión. En FUARK creemos en el sacrificio, la constancia y en llevar la facha al máximo nivel… y ustedes son el ejemplo perfecto de eso", los felicitaron.