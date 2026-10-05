Turismo: Entre Ríos se prepara con cautela para el fin de semana largo

El sector del turismo en la provincia mantiene buenas expectativas, aunque reconoce que la situación económica condiciona la llegada de visitantes.

El próximo fin de semana largo –que se extenderá desde este sábado hasta el lunes 12– representa una nueva oportunidad para el turismo entrerriano, en un contexto en el que las familias continúan ajustando sus presupuestos y evaluando con mayor detenimiento los gastos destinados a las escapadas. Si bien históricamente estas fechas generan movimiento turístico, la situación económica actual lleva al sector a mantener expectativas moderadas y a poner el foco especialmente en quienes eligen destinos de cercanía.

A este escenario se suma el comportamiento climático registrado durante los últimos meses en el Litoral y la posibilidad de que las condiciones meteorológicas tengan incidencia en algunas actividades turísticas. Sin embargo, desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) consideran que la provincia cuenta con una oferta amplia y diversificada como para afrontar distintos escenarios y sostener el interés de quienes buscan disfrutar de unos días de descanso.

Entre Ríos se prepara para un nuevo fin de semana largo . Gentileza: Termas del Guaychú

En este marco, Juan Manuel Acedo, presidente de la CET, destacó el movimiento registrado durante la participación de Entre Ríos en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires. Allí, los representantes del sector pudieron mostrar los atractivos provinciales y tomar contacto tanto con el público como con operadores y agencias de viajes.

Según explicó, algunos visitantes se encuentran buscando opciones dentro del país, especialmente destinos cercanos que permitan realizar una escapada con un presupuesto más acotado. En ese escenario, Entre Ríos busca posicionarse con una propuesta que excede ampliamente al tradicional turismo de playa. “Tenemos más de 60 productos turísticos en la provincia”, señaló Acedo, al remarcar la diversidad de alternativas que existen para atraer visitantes durante las distintas épocas del año.

Expectativas para el verano

Consultado sobre las expectativas en torno a la temporada estival que se aproxima y la posibilidad de que el comportamiento de los ríos y las lluvias afecte parcialmente a algunos balnearios, Acedo explicó que en caso de registrarse crecidas el producto playa podría verse condicionado en determinados momentos, aunque consideró que esto no es motivo suficiente para anticipar un escenario negativo.

El dirigente turístico recordó que las lluvias durante el verano forman parte de las características habituales del Litoral y que distintos destinos ya cuentan con experiencia para adaptarse a los cambios en el nivel de los ríos. En particular, destacó el trabajo que vienen realizando localidades de la costa del río Uruguay, como San José, Concepción del Uruguay y otros destinos de la región Tierra de Palmares, donde se busca recuperar rápidamente los espacios destinados al turismo cuando las condiciones lo permiten.

Por eso, Acedo consideró que el desafío no pasa por alarmar ante la posibilidad de lluvias o crecidas, sino por estar preparados y comunicar adecuadamente las alternativas disponibles.

Propuesta variada

En ese sentido, las termas ocupan un lugar central dentro de la oferta entrerriana. Villa Elisa, Federación y San José son algunos de los destinos que cuentan con complejos termales consolidados y que, según señaló el titular de la CET, vienen registrando una buena respuesta del público incluso fuera de los tradicionales fines de semana largos.

Templado. Las termas y parque acuáticos con aguas cálidas son las principales atracciones. Foto Gentileza/Federación te enamora

Otro de los atractivos que Entre Ríos busca sostener durante la temporada de verano son los carnavales y las fiestas populares, acontecimientos que tienen un fuerte poder de convocatoria y que reciben visitantes de distintos puntos del país.

Otro de los atractivos que Entre Ríos busca sostener durante la temporada de verano son los carnavales y las fiestas populares, acontecimientos que tienen un fuerte poder de convocatoria y que reciben visitantes de distintos puntos del país.

Acedo remarcó la importancia de preservar la calidad y categoría de estos eventos para que continúen siendo productos turísticos competitivos. En un contexto económico complejo, consideró preferible sostener y cuidar aquellas propuestas que ya cuentan con reconocimiento y trayectoria antes que avanzar con nuevos acontecimientos que puedan perder calidad.

Turismo de cercanía

Con la mirada puesta en la temporada estival, Acedo reconoció que existe interés por viajar y que muchas personas ya comenzaron a definir sus vacaciones. En particular, consideró que quienes buscan “alguna escapada de cercanía” pueden encontrar en Entre Ríos una alternativa atractiva por su proximidad, la variedad de destinos y la posibilidad de combinar diferentes experiencias sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Mientras tanto, el sector turístico entrerriano transita las semanas previas al fin de semana largo con la expectativa de captar parte del movimiento que se genere, aunque sin desconocer las dificultades que atraviesa el consumo.

La cercanía y la diversidad de propuestas aparecen así como algunas de las principales fortalezas de la provincia. Con una oferta variada y servicios de calidad, los prestadores buscan atravesar el último tramo del año y llegar al verano preparados para responder a las demandas de los visitantes.