Turismo: lamentan que el balotaje sea en un finde largo

Balotaje Javier Milei Sergio Massa Elecciones 2023.jpg Deberán votar para presidente el 19 de noviembre.

Consultado sobre el tema, Fabricio Meglio, vicepresidente de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), sostuvo: “Cuando apenas surgió lo del balotaje después de las elecciones, lo primero que se planteó era qué iba a pasar el fin de semana largo de noviembre, ya que coinciden las fechas. Estaba esa expectativa por parte del cliente y de los prestadores de que se cambiara al 27, pero la falta de definición generó una postergación en las decisiones y ya no se vendió, porque quienes estaban por viajar o tenían intención de hacerlo, hasta no tener la certeza o la certidumbre de se corría o no el feriado, postergaron la decisión y obviamente después optó por no viajar. Así que el fin de semana largo de este mes no va a tener el efecto de un fin de semana largo habitual en lo que es nuestra actividad, con un volumen importante de gente viajando”.