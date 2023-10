Elecciones 2023: los desafíos de cara al balotaje

"Como ciudadanos hacemos una distinción entre lo que significa elegir en una instancia como las PASO, que no digo que no se tome en serio, pero sí tiene una importancia política diferente a las generales", comentó Tarragona y resaltó que en este tipo de jornadas electorales "hay una verdadera disputa política". En este marco, analizó: "Algo para seguir pensando es que la propuesta de LLA empezó a encontrar cada vez más resistencias a medida que la campaña transcurría. En un primer momento las propuestas de este espacio, que el candidato principal no explicaba los 'cómo' de su implementación, aparecieron frente a una porción de la ciudadanía como algo novedoso y hasta revolucionario en el sentido de que se ponían en agenda temas de discusión que no estaban. Pero luego los ciudadanos empezaron a darse cuenta de la inconsistencia de sus iniciativas, así como de la imposibilidad práctica de llevarlas a cabo".