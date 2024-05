Transporte en vilo: choferes aguardan el depósito de sueldos

"Se había pactado para este lunes una reunión por el pago de la deuda, pero hubo una mala jugada que hace que no recibamos los depósitos hasta que no ingresen más fondos desde el municipio, ya sea con el aumento del boleto o ingresos extraordinarios" , comentó Londero y agregó: " Estamos esperando que el secretario General de UTA Entre Ríos exponga y explique el error que cometió al estar asesorado legalmente con el abogado del gremio" .

UTA choferes colectiveros paro transporte.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

No obstante el delegado aclaró que, pese a esta deuda, "no estaríamos avalados a realizar un paro de servicios. Si mañana no cobramos los haberes de abril, ahí se podrían tomar medidas". Ante la consulta por el pago de los sueldos, acotó: "Se reforzaron los ingresos desde la provincia, por ende estaría la totalidad del sueldo de este mes".

Choferes colectiveros UTA paro acampe.jpg UNO / Mateo Oviedo

Choferes continúan a la espera del pago de deudas

Se recordará que los choferes debieron iniciar una medida de fuerza en abril luego de que la empresa Buses Paraná sólo depositara el 30% de los sueldos, además de la deuda por bonos y aumentos a los trabajadores. El conflicto se extendió 12 días en la capital entrerriana y, finalmente, se acordó un plan de pagos.

En una conferencia de prensa el secretario Adjunto de UTA Nacional, Jorge Kienner, había indicado: "Los trabajadores tuvimos un gesto para que vuelvan a circular las unidades, pero eso no tiene que ver con lo que sucede. Si no se ponen de acuerdo la provincia, la Municipalidad y las empresas para garantizar el salario, la continuidad y la fuente de trabajo, los trabajadores estaremos en las calles".