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La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

La Fiesta Provincial del Trigo tuvo la participación de familias, instituciones y empresas. El INTA presentó más de 60 estrategias para mejorar la producción.

20 de octubre 2026 · 19:11hs
Fiesta provincial del trigo  

Fiesta provincial del trigo

 

La primera edición de la Fiesta Provincial del Trigo de Entre Ríos se desarrolló en el predio Chacra 100, de Aldea Valle María, con una importante participación de productores, estudiantes, familias, instituciones y empresas vinculadas con la actividad agropecuaria. La propuesta permitió compartir conocimientos, mostrar avances tecnológicos y reconocer el trabajo de quienes sostienen la producción cerealera.

La iniciativa fue impulsada por la Agencia de Extensión Rural Diamante del INTA, junto con municipios y juntas de gobierno de la región. La Municipalidad de Valle María actuó como anfitriona y el sector privado acompañó la organización de las actividades.

Durante las jornadas se realizaron demostraciones técnicas, recorridas y espacios de intercambio destinados a acercar los resultados de la investigación a los productores. Las propuestas abordaron aspectos relacionados con la nutrición del cultivo, el tratamiento de semillas, el manejo sanitario, la elección de variedades y la conservación del suelo.

El jefe de la Agencia de Extensión Rural Diamante, Juan Manuel Pautasso, destacó el resultado de la convocatoria y el trabajo conjunto que permitió concretarla.

"Se cumplió el objetivo de homenajear al productor agropecuario y su familia, ha sido un éxito esta primera edición", expresó. También valoró el acompañamiento de los gobiernos locales y las empresas que colaboraron con la organización.

Tecnología aplicada al campo

Uno de los principales atractivos fue la presentación de módulos demostrativos coordinados por especialistas del INTA, que incluyeron más de 60 estrategias de manejo destinadas a mejorar el rendimiento y la sustentabilidad del trigo.

En fertilización se analizaron las necesidades de nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes, además de la importancia de realizar análisis de suelo para definir las aplicaciones.

También se presentaron alternativas para el tratamiento de semillas, utilización de bioestimulantes y aplicación de fungicidas. En los ensayos de cultivares participaron empresas semilleras que exhibieron materiales adaptados a diferentes ambientes productivos.

Otra estación permitió observar la estructura del suelo mediante una calicata y conocer prácticas destinadas a prevenir la erosión hídrica.

Participación de las familias

El director del INTA Paraná, Rubén Isaurralde, resaltó que la celebración surgió de una propuesta colectiva entre técnicos, gobiernos departamentales y representantes empresariales.

Por su parte, el director del Centro Regional Entre Ríos del organismo, Jorge Gvozdenovich, valoró especialmente la presencia de estudiantes y familias que recorrieron las distintas actividades.

La convocatoria también permitió fortalecer los vínculos entre el sistema científico, las instituciones educativas y el entramado productivo provincial.

Los organizadores destacaron que esta primera experiencia abrió un espacio para difundir nuevas herramientas, intercambiar conocimientos y poner en valor la importancia económica y social del trigo en Entre Ríos.

El encuentro dejó como resultado una experiencia de articulación entre organismos públicos, empresas y comunidades locales, con la intención de consolidar una celebración que acompañe el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Las escuelas en el campo

Más de 300 estudiantes de 14 establecimientos educativos participaron de las actividades organizadas durante la primera Fiesta Provincial del Trigo, en Aldea Valle María. La jornada del jueves estuvo especialmente destinada a acercar a los jóvenes los conocimientos científicos y tecnológicos vinculados con la producción agropecuaria.

Los alumnos recorrieron los módulos demostrativos del INTA, conocieron distintas prácticas de manejo del cereal y participaron de experiencias relacionadas con la conservación del suelo y la incorporación de nuevas tecnologías.

También visitaron el stand móvil del organismo, donde pudieron interiorizarse sobre las tareas de investigación y extensión que se desarrollan en Entre Ríos.

Durante el encuentro se entregaron premios a las escuelas que participaron del concurso para diseñar el logotipo de la celebración, una iniciativa que promovió la integración de las comunidades educativas.

Trigo Valle María INTA
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