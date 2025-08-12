Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Laureano Schvartzman, se desempeñaba al frente de la cartera de Turismo en Concordia y presentó su renuncia. Aún no se comunicó al nuevo responsable del área.

12 de agosto 2025 · 18:25hs
El subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Laureano Schvartzman, presentó formalmente su renuncia a comienzos de esta semana, más precisamente el pasado lunes. El licenciado Schwarzman está al frente de la cartera de Turismo desde la asunción del intendente Francisco Azcué, en diciembre de 2023 y la decisión de dejar el cargo obedece a cuestiones estrictamente personales.

Incluso, se confirmó que Schvartzman seguirá colaborando con la gestión, pero sin la responsabilidad de estar al frente de la cartera de Turismo. Hasta el momento no hay información oficial sobre quién ocupará el cargo vacante, aunque no se descarta que esa novedad se conozca en las próximas horas, junto con los decretos correspondientes que oficialicen el enroque en el funcionariado.

Por su cargo, el licenciado Laureano Schvartzman era también presidente ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur), donde confluyen los actores privados del sector turístico y el Estado municipal, con el objetivo de definir estrategias de planificación y promoción turística.

Las bajas en el gabinete de Francisco Azcué

Desde su asunción en diciembre del 2023, el intendente Fransico Azcué ha tenido varias deserciones y cambios, que fueron modificando la integración en su equipo de gobierno. Entre las más significativas, se recuerdan el caso de la doctora Florencia Pietro (ex subsecretaria de Salud), el arquitecto Osvaldo Pérez Hatoum (ex secretario de Desarrollo Urbano), el arquitecto Eduardo Caminal (ex jefe de Gabinete de la Municipalidad) y Lorena Aguilar (ex secretaria general de la intendencia).

