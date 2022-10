Subas en materiales de construcción impactan en la demanda

“Comparado con agosto, estamos un 30% abajo en ventas. Y en septiembre ya habían caído un 20%”, aseguró.

Los precios en la construcción siguen en alza..jpg Los precios en la construcción siguen en alza

A su vez, señaló: “Si bien hay construcciones en desarrollo actualmente, son generalmente de gente que ya tenía dinero destinado para eso. Pero el movimiento cotidiano ha mermado y en el mostrador se nota esta caída del 30%”.

Fue en julio cuando la disparada del dólar blue catapultó los valores en el sector, y hasta generó un parate en las ventas por falta de precios de referencia. Ahora esta situación se estabilizó, pero se le atribuyen ahora al ritmo inflacionario las constantes subas de la mercadería; y también a las limitaciones en la importación, que siguen afectando la reposición de stock y provocando incrementos: continúa habiendo faltantes de materiales importados.

Al respecto, Greca explicó: “Las subas son por la inflación los aumentos y también en algunas cosas porque no se consiguen materiales importados como el acero, por ejemplo. Estamos rogando para que nos entreguen y dependemos mucho de la importación”.

“Hay una fábrica grande acá que trae algunas cosas de una sucursal que tiene en Brasil y traen en barco sus productos, pero aquí últimamente no lo dejan importar, por más que se trate de la misma firma”, indicó, y lamentó: “Cuando hay buena demanda, no hay mercadería. Ahora no están faltando muchas cosas, como tiempo atrás, pero cuesta conseguir las que son importadas. Además hay escasez en ladrillos, pero igualmente algo se consigue”.

Siguen las faltantes de hierro y otros materiales importados..jpg Siguen las faltantes de hierro y otros materiales importados

También Mario Godoy, referente de un corralón de calle Blas Parera en la capital entrerriana, coincidió: “Han habido muchos cambios de precios en el rubro en los últimos meses. La vez anterior era porque el dólar subió, y ahora es por la inflación. Las fábricas cambian los precios todo el tiempo y uno se tiene que manejar o atarse a lo que va informando cada proveedor que nos trae a nosotros la mercadería”.

“Mes a mes las subas son de un 5%, o de un 6% o un 7% seguro. Ya está instalado que cada vez que arranca un mes nuevo automáticamente te pasan los cambios que traen las nuevas listas de precios”, afirmó.

Asimismo, manifestó: “En lo que más nos damos cuenta de los incrementos es en el cemento, el plasticor, la cal, la malla cima, arena, canto rodado, porque es lo que más se factura. En lo que es hierro, no ha cambiado tanto, solo un par de puntos, pero con este producto puntual sabemos que hay poco y se advierten demoras en las entregas”, aseguró.

En este contexto, evaluó: “El tema de la entrega de hierro, malla cima, y lo que son alambres y también clavos, tienen demoras en las entregas porque no se normalizó la logística en las fábricas, que es un problema que arrancó con la pandemia. Y a las fábricas de Brasil también les debe convenir vender en otro lado y no en Argentina”.

Precios y demanda

Sobre los precios de algunos productos, precisó: “Hoy en día el hierro de 4,2 milímetros está costando 830 pesos al público; el de 6 sale 1.270 pesos, y el del 8 se vende en 1.680 pesos”.

“El cemento San Martín o Loma Negra cuesta actualmente 1.580 pesos la bolsa de 50 kilos. El ladrillo del 12 está a 116 pesos; un metro de arena en efectivo y facturado vale 4.800 pesos”, agregó, a modo de ejemplo.

Acerca de cómo reaccionan los clientes ante los aumentos periódicos, observó: “El que tiene una obra se acostumbra y tiene que seguir construyendo con lo que tiene. Por ahí la gente pregunta para financiar con tarjeta, por más que se le haga precio en efectivo. Hoy en día tenemos la opción de financiar con tarjeta bancaria en un pago, o con el Plan Ahora 12 en 12, 18, 24 o 36 cuotas. Estas alternativas tienen su recargo: en 12 pagos es de un 30% aproximadamente y en 18 un 50%, pero hoy en día sirve y mucha gente se maneja con la tarjeta. Muchos preguntan antes los precios por WhatsApp y después compran”.

Inversión

Lejos de la gran demanda que generan los estímulos a la construcción, como los planes Procrear, o el auge que tuvo durante la cuarentena refaccionar la casa, hoy la venta de los corralones está atada principalmente a inversiones de particulares que se animan a emprender alguna obra o hacer alguna remodelación.

En este marco, reina la incertidumbre, ya que a principios de este mes el INDEC sostuvo que la construcción registró en agosto una merma del 2,1% en relación con julio, lo que representó su mayor caída en cinco meses.

No obstante, Godoy se mostró optimista frente a la posibilidad de que la demanda se sostenga: “Obras nuevas surgen. Nosotros tenemos maestros mayores de obra que nos comentan que se proyectan obras nuevas, o incluso que están arrancando con algunas. Y después también hay refacciones. Se sigue pensando en la construcción como inversión”, concluyó.

