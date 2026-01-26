SMN renovó alerta meteorológica por altas temperaturas

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

26 de enero 2026 · 09:39hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas para la región y desde el área de Defensa Civil volvieron a recordar las precauciones a tener en cuenta para evita insolación, golpes de calor y quemaduras en la piel.

Los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay están bajo alerta naranja y el resto de la provincia se mantiene en alerta amarilla.

El pronóstico extendido del SMN indica para esta semana temperaturas promedio de más de 30 grados, en otra semana agobiante.

SMN: sigue el calor y la temperatura llega a 38 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región. Elpronóstico extendido

SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados

Esta alerta puede ser peligrosa para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Recomendaciones

- Beber agua con regularidad, incluso sin sentir la necesidad de hacerlo, por lo menos dos litros por día.

- Ingerir alimentación liviana, sin mucha cantidad de grasas y azúcares. Evitar comidas de lenta digestión, como así también bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

- Ubicarse en un lugar fresco y con buena circulación de aire.

- No realizar actividad física, ni exponerse al sol en los horarios de máxima temperatura.

- Vestir con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros.

- A los bebés se les debe dar el pecho con mayor frecuencia. No exponerlos al sol.

- A los niños se les debe ofrecer abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.

