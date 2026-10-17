SMN pronosticó una semana sin lluvias y con mucha nubosidad

Para este sábado temperaturas marcarán 10 grados de mínima y 17 de máxima. El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán del sudeste. Pronóstico extendido

Para este sábado temperaturas marcarán 10 grados de mínima y 17 de máxima. El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán del sudeste. Pronóstico extendido

Para este sábado las temperaturas marcarán entre 10 grados de mínima y 17 grados de máxima, cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Los vientos soplarán predominantes desde el sudeste.

Para este domingo se pronosticaron temperaturas promedio entre 8 y 20 grados con cielo algo nublado durante la jornada y parcialmente nublado durante la tarde durante la noche los vientos soplarán del sector sur rotando al este.

El lunes, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 20 grados; el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y los vientos soplarán del noreste.

El martes las temperaturas se ubicarán entre los 13 y los 23 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche, con vientos del noreste.

El miércoles las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 24 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del noreste. Para el jueves se esperan temperaturas de entre 15 y 27 grados, cielo mayormente nublado durante todo el día con vientos del sector este.

Para el viernes las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 23 grados con cielo nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sudeste.