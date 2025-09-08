Uno Entre Rios | La Provincia | Feria

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

La Feria de Emprendedores Entrerrianos se desarrollará de 10 a 18 en la explanada de plaza Enrique Carbó este viernes.

8 de septiembre 2025 · 12:37hs
Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.
Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

Este viernes 12 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con el Municipio de Paraná. La actividad se desarrollará de 10 a 18 en la explanada de plaza Enrique Carbó, y contará con la participación de más de 40 emprendimientos de distintos rubros.

La feria constituye un espacio de encuentro que permite fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, promoviendo el consumo local y la generación de oportunidades para el sector. Gastronomía, textiles, decoración, artesanías y propuestas innovadoras formarán parte de la oferta que los visitantes podrán disfrutar durante la jornada.

A siete años de su muerte, Fabián Tomasi sigue siendo símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. Encendió la llama de lucha, dijo Elio Kohan.

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

Estanislao Esteban Karlic falleció el 8 de agosto de 2025, a los 99 años.

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Plaza Carbó Municipalidad de Paraná.jpg

Emprendedores de gastronomía, textiles y más

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

En simultáneo, el Museo Casa de Gobierno presentará la colección "Vexilología de Entre Ríos", una muestra que reúne más de 30 banderas históricas de la provincia, invitando a recorrer nuestra identidad y patrimonio a través de sus símbolos.

Además, en el marco de la feria, la Dirección de Economía Social de la Secretaría de Gestión Social llevará adelante la firma de convenios con 20 gobiernos locales para la ejecución del programa Microcréditos para el Impulso Local. Esta iniciativa permitirá a las y los emprendedores acceder a financiamiento destinado a fortalecer su producción y ampliar sus oportunidades de comercialización. Durante la jornada, también se realizará una capacitación para agentes territoriales municipales que serán parte del proceso de implementación del programa.

Con esta propuesta, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de seguir acompañando a emprendedores y emprendedoras de la provincia, consolidando espacios que promueven la inclusión, la creatividad y el desarrollo local.

Feria Emprendedores Entrerrianos Plaza Carbó
Noticias relacionadas
Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

michel y bahl celebraron el triunfo del peronismo en provincia de buenos aires

Michel y Bahl celebraron el triunfo del peronismo en provincia de Buenos Aires

vencimiento de tarjetas de credito: pagar, refinanciar o caer en la deuda circular

Vencimiento de tarjetas de crédito: pagar, refinanciar o caer en la deuda circular

Ver comentarios

Lo último

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Ultimo Momento
Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

El Riesgo País supera los 1000 puntos, tras las eleciones

El Riesgo País supera los 1000 puntos, tras las eleciones

Policiales
Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Ovación
Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

La provincia
Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Dejanos tu comentario