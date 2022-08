Siguen los cruces por los incendios en el delta del Paraná

Embed LA PROVINCIA | Juan Cabandié: "Cien delincuentes perjudican a 10 millones de habitantes" https://t.co/nOVMU3kmy6 — Diario UNO (@UNOentrerios) August 30, 2022

“Lamentablemente, algunas de las provincias involucradas no estuvieron de acuerdo en ese momento en seguir avanzando”, indicó el funcionario. “Santa Fe y la provincia de Buenos Aires habían demostrado alguna disposición a favor, pero lamentablemente no se pudo avanzar más", agregó. La única provincia del delta que no mencionó entre las que estaban a favor fue Entre Ríos.

De esta manera, el segundo de Juan Cabandié en el Ministerio de Ambiente recogió el guante tras las críticas del gobernador Gustavo Bordet dirigidas contra el ministro, a quien acusó de desconocer la situación del delta.

"Lo que derivó de esa situación –continuó Federovisky– fue la creación de los faros de conservación, que fue una manera de brindar a estos espacios protección, aunque no para toda el área completa que debería ser claramente protegida”.

Finalmente, Federovisky afirmó sobre el delta del Paraná: “Hay que pensarlo como lo que es: un solo ecosistema que tiene que tener una sola política de manejo en la cual tiene que intervenir las tres provincias y el Estado Nacional”.