Semana Santa: ya tomó envión la venta de pescado para preparar platos tradicionales

Gastronomia plato pescado.jpg

Buenas ventas en en esta Semana Santa

A su vez, afirmó: “La verdad que vienen muy bien las ventas, pese a la poca oferta que hay, porque no hay pescado. Recién esta semana empezó a salir algo, pero hay muy poca mercadería. La escasez viene desde hace unos cuatro meses, por la altura del río, por el clima, varios temas han influido para que no haya”.

“Nosotros ya hace unos 10 días que estamos ya vendiendo todo lo que es mayorista y estamos ahora más complicados por esto de que hay poco stock, pero siempre algo hay. Así que apurarse y comprar. Vamos a tener abierto el jueves todo el día, y el viernes medio día”, indicó.

Precios y opciones

En cuanto a los precios, aseguró que se mantuvo estable, si bien es una época de mayor demanda, y precisó: “El kilo de molida de alta calidad está a 5.900 pesos. Todas las hamburguesas, que son más de 15 variedades, cuestan 6.900 el kilo. El surubí entero está alrededor de 8.500 pesos el kilo; después tenemos el kilo de filet de armado o el de tararira a 10.900, al igual que los demás filet, menos el de sábalo, que vale 8.900”. Acerca de las variedades que más llevan para la parrilla, contó que la boga despinada es un clásico, y también se vende a 10.900 pesos el kilo; en segundo lugar el pacú y después el sábalo, que es más económico.

Pescado.jpg La demanda de pescado es constante en esta fecha Archivo UNO

“Los precios son similares a los del año pasado; en general se han mantenido. Lo único que ha subido ahora, por ejemplo esta semana, es el pescado de mar, porque no hay pescado fresco, y que haya poca oferta hace que suba el precio. Con lo demás no hay mucha diferencia: por ejemplo el molido de río estaba a 5.500 y se fue a 5.900, no es una diferencia importante”, añadió.

También las opciones para elaborar platos con mariscos despiertan gran interés, y sobre este punto, sostuvo: “Los más populares son los mejillones, langostinos, camarones, calamares. Los precios varían entre 10.000 y 25.000 pesos el kilo. De mar también se vende bastante el salmón, que es el clásico nuestro ya. La gente busca mucho el salmón y la trucha salmonada”.

La oferta en Puerto Sánchez

En Puerto Sánchez la oferta viene más limitada, ya que en las pescaderías del barrio se suele vender lo que se pesca en la zona. Sobre este punto, Analía, propietaria de una pescadería que lleva varios años en el lugar, comentó a UNO: “En nuestro puesto particularmente la venta viene bastante floja porque nosotros estamos trabajando solamente con pescado de la zona, no hemos salido de otros lugares para abastecernos, y acá es muy poco lo que está saliendo”.

Según mencionó, la altura del río es lo que impacta ahora en el pique, y al respecto explicó: “Del viernes pasado a hoy el río bajó 20 centímetros, que es muchísimo, y eso repercute en la pesca”.

Pescado.jpg Archivo UNO

Acto seguido, refirió: “Hay poca variedad también, solamente algo de mandubé, algo de armado. Nuestra clientela de siempre respondió como todos los años y están comprando con una semana anticipada más o menos, y van guardando”.

En este marco, refirió que el kilo de mandubé, que es una buena alternativa para hacer pescado frito, cuesta 4.500 pesos el kilo; el kilo de armado entero vale 3.000 pesos, y en filet, que se aprovecha todo, está a 10.000 pesos: “Está un poco más caro en filet porque se necesitan entre cinco y seis kilos de armado entero para hacer un kilo de filet, porque sólo se ocupan los lomitos”, aclaró, y sugirió: “Con el armado se pueden hacer empanadas, se puede hacer frito, al horno, o chupín. Es un pescado muy noble que se puede preparar de distintas formas”.

En su caso no vende pescado molido para empanadas, pero contó que en el barrio lo están vendiendo a 5.000 pesos el kilo aproximadamente; y la docena de empanadas a 12.000 pesos.

empanadas de pescado Puerto Sánchez Semana Santa .jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Dardy Escobué es el referente de un concurrido comedor de pescado, y en diálogo con UNO comentó que ya desde hoy tienen abierto el lugar para recibir a quienes quieren comer pescado sin tener que cocinarlo en su casa: “Empezamos mañana ya, y esta vez es sin reserva, sino por orden de llegada. Abriremos desde las 12 al mediodía, y también a la noche”.

El menú, al que se accede por 16.000 pesos por persona –y aparte la bebida, a precios accesibles– consiste en empanadas de pescado, después se sirven marineras, pescado frito y dorado despinado a la parrilla. “Las empanadas son con filet de tararita y son espectaculares, igual que todos nuestros platos”, promocionó.

Dardy también vende pescado crudo y coincidió en que se consigue poca mercadería: “Al surubí lo estoy vendiendo a 8.000 pesos el kilo, el dorado despinado a 8.000, y con espina a 7.000, al igual que el kilo de mandubé y de patí”, concluyó.