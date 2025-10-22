Uno Entre Rios | La Provincia | fármacos

Secuestran miles de fármacos veterinarios ilegales en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos secuestró un millar de medicamentos veterinarios ilegales para equinos. Tenían un valor de 40 millones de pesos.

22 de octubre 2025 · 07:51hs
Personal de la Brigada de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos secuestró este martes un millar de fármacos de uso en equinos. La orden fue dictada por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, con intervención de la Dirección de Producción Animal provincial.

En el lugar se encontraron 27 cajas con diversos medicamentos veterinarios sin habilitación ni homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde la fuerza de seguridad se informó que en el allanamiento se ingresó al domicilio particular donde había alrededor de un millar de productos veterinarios, los cuales fueron inventariados.

Denuncia

El director de Producción Animal -dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico-, Martín Sieber, especificó que se actuó como autoridad de aplicación de la Ley de Farmacia Veterinaria, Nº 10.986 y Decreto Reglamentario Nº 2.114/25. Subrayó que la investigación surgió a través de una denuncia del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos realizada en la Jefatura de Policía de La Paz y determinó que la norma recientemente reglamentada surge en resguardo de la salud animal y pública.

A su vez, la titular del Colegio, Carolina Lell, aportó: "Trabajamos codo a codo con el gobierno en este sentido. Todos los locales habilitados cuentan con un código de habilitación QR que debe estar en un lugar visible. Identificarlo es la manera más simple y efectiva de saber si el lugar cuenta con todas las medidas de seguridad para preservar la salud pública y el bienestar animal".

fármacos Veterinarios Entre Ríos
