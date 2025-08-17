Uno Entre Rios | La Provincia | taller

Se realizará un taller fotográfico gratuito en Sala Expandida

Se realizará un taller fotográfico gratuito en Sala Expandida. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

17 de agosto 2025 · 18:44hs
Se realizará un taller fotográfico gratuito en Sala Expandida.

Se realizará un taller fotográfico gratuito en Sala Expandida.

El jueves 21 a partir de las 18, se llevará adelante el taller Otras Formas de Intervenir Fotografías, a cargo de Aranzazú Vallejo Bravo, en el marco de la muestra De la Emoción al Photoshop que tiene lugar en Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos de Paraná (9 de Julio y Carbó). Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Se trata de una propuesta creativa que invita a editar fotografías de forma manual. Durante la actividad, los participantes explorarán a modo de juego las técnicas de collage y bordado, con el objetivo de crear imágenes nuevas a partir de la intervención de fotografías impresas o de archivo.

“Otras Formas de Intervenir Fotografías”

Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

Materiales para el taller

Para llevar adelante la actividad, cada participante deberá concurrir con algunos materiales

para trabajar y compartir: fotografías impresas o de archivo, recortes de revistas y otros papeles, tijeras y pegamento, hilos, agujas.

Al finalizar el taller, los trabajos realizados serán montados junto a la obra de la artista hasta el día de cierre de la muestra; que tiene fecha para el 28 de agosto. La actividad es de carácter libre y gratuito.

Las inscripciones deberán efectuarse ingresando al siguiente ENLACE

Sobre Sala Expandida

Artistas de la provincia exhiben sus creaciones en este espacio, combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. El lugar se presenta como una vidriera para la difusión de la obra artística provincial, alimentando el flujo de un corredor cultural en expansión, tanto en formato físico como digital. Impulsando la venta de obras, facilitando el acceso al arte y fomentando la economía creativa local.

